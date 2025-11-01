W skrócie Siedmioletni chłopiec został potrącony przez samochód podczas halloweenowej zabawy w Zdunach (woj. wielkopolskie).

Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej i transportu śmigłowcem LPR, dziecka nie udało się uratować.

Policja prowadzi dochodzenie pod nadzorem prokuratura.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 20:16 na ulicy Ostrowskiej w Zdunach (pow. krotoszyński).

Wypadek w Zdunach. Dziecko chciało zebrać słodycze

- Według wstępnych ustaleń siedmioletni chłopiec przebywający z rodziną w Zdunach, podczas wspólnego zbierania słodyczy w zabawie Halloween, wybiegł na jezdnię z zaparkowanego pojazdu - poinformował w rozmowie z Interią podkomisarz Piotr Szczepianiak.

Dziecko zostało potrącone przez przejeżdżający w tamtym momencie samochód marki seat, którym kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu.

- W wyniku tego zdarzenia dziecko doznało poważnych obrażeń i straciło przytomność. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, lądował także śmigłowiec LPR - przekazał rzecznik krotoszyńskiej policji.

Tragedia podczas zabawy. Nie udało się podtrzymać funkcji życiowych

- Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca, po czym został on przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Niestety mimo wysiłków lekarzy dziecko zmarło ok. godz. 23:30 - dodał.

Kobiety kierujące samochodami były trzeźwe. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia było wtargnięcie na drogę. Policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku.

"Polityczny WF": Ziobro na razie zostaje na Węgrzech INTERIA.PL