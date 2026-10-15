Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce. W domu znaleziono dwa ciała

Ciała 71-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z domów w miejscowości Zbiersk-Kolonia (woj. wielkopolskie). Policjanci mieli utrudnione wejście na teren posesji przez agresywne psy, które trzeba było odłowić.

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policyjny radiowóz z niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi i napisem policja na dachu pojazdu
Tragedia w Zbiersku-Kolonii koło Kalisza. W jednym z domów znaleziono dwa ciała (zdj. ilustracyjne)Lukasz GdakEast News

Zgłoszenie o znalezieniu ciał dwóch osób w jednym z domów w Zbiersku-Kolonii wpłynęło do policji w czwartek około godz. 9.30 - poinformowała Interię rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Funkcjonariusze mieli utrudnione wejście do budynku. Na terenie posesji znajdowały się agresywne psy, które najpierw trzeba było odłowić.

Zbiersk-Kolonia. W domu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny

Po wejściu do środka policjanci potwierdzili śmierć dwóch osób - 71-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny.

O zdarzeniu powiadomiono prokuratora, który przybył na miejsce zdarzenia. Pod jego nadzorem funkcjonariusze prowadzili czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci obu osób.

Na razie nie podano przyczyn śmierci kobiety i mężczyzny ani informacji o ewentualnym pokrewieństwie między nimi.

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