Zgłoszenie o znalezieniu ciał dwóch osób w jednym z domów w Zbiersku-Kolonii wpłynęło do policji w czwartek około godz. 9.30 - poinformowała Interię rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Funkcjonariusze mieli utrudnione wejście do budynku. Na terenie posesji znajdowały się agresywne psy, które najpierw trzeba było odłowić.

Zbiersk-Kolonia. W domu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny

Po wejściu do środka policjanci potwierdzili śmierć dwóch osób - 71-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny.

O zdarzeniu powiadomiono prokuratora, który przybył na miejsce zdarzenia. Pod jego nadzorem funkcjonariusze prowadzili czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci obu osób.

Na razie nie podano przyczyn śmierci kobiety i mężczyzny ani informacji o ewentualnym pokrewieństwie między nimi.



