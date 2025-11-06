Tragiczne odkrycie w centrum Poznania. Nie żyją ojciec i syn

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Ciała 79-letniego mężczyzny i jego 46-letniego niepełnosprawnego syna odkryto w jednym z poznańskich mieszkań w czwartek. Zwłoki znalazł pracownik socjalny, który niezwłocznie powiadomił o tym miejscowe służby. Na miejscu wciąż trwają czynności policyjne.

Szokujące odkrycie w jednym z poznańskich mieszkań. Nie żyją dwie osoby
Szokujące odkrycie w jednym z poznańskich mieszkań. Nie żyją dwie osoby123RF/PICSEL

W skrócie

  • W mieszkaniu w centrum Poznania znaleziono ciała 79-letniego ojca i jego 46-letniego niepełnosprawnego syna.
  • Zwłoki odkrył pracownik socjalny, który od razu powiadomił służby.
  • Policja i prokuratura prowadzą czynności na miejscu, trwa wyjaśnianie przyczyny śmierci.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek 6 listopada w godzinach porannych. Jak informuje Interię młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o dwóch zwłokach w jednym z bloków przy ul. Katowickiej.

Zwłoki w mieszkaniu w Poznaniu. Policja ustala przyczyny

- Pracownik socjalny odkrył ciała dwóch osób i wezwał nas na miejsce. Obecnie prowadzimy tam oględziny i sprawdzamy, co doprowadziło do tej sytuacji - przekazała Interii aspirant Kluj.

Zobacz również:

Marcin Józefaciuk
Polska

Marcin Józefaciuk odchodzi z klubu KO. "Coś mnie tknęło"

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka

    Pracownik, który jeszcze dzień wcześniej odwiedził 79-latka i jego poruszającego się na wózku inwalidzkim syna, zajmował się nimi od ponad półtora roku. Jak podają lokalne media, policja nigdy dotąd nie interweniowała w ich mieszkaniu.

    Na ten moment nie są znane przyczyny śmierci mężczyzn. Policja wciąż sprawdza możliwe scenariusze tego, co wydarzyło się w jednym z poznańskich mieszkań.

    - Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora - relacjonowała dla Interii mł. asp. Anna Kluj.

    Wkrótce odbędzie się sekcja zwłok mężczyzn, która ustali, czy do ich śmierci przyczyniły się działania osób trzecich.

    Zobacz również:

    Rosja robi postępy na froncie. Kolejna część ukraińskiego terytorium zdobyta
    Wojna w Ukrainie

    Błyskawiczne tempo Rosjan. Kolejna zdobycz na newralgicznym odcinku frontu

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Graffiti". Brakuje pieniędzy w NFZ. Minister finansów spotka się z minister zdrowiaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze