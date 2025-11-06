Tragiczne odkrycie w centrum Poznania. Nie żyją ojciec i syn
Ciała 79-letniego mężczyzny i jego 46-letniego niepełnosprawnego syna odkryto w jednym z poznańskich mieszkań w czwartek. Zwłoki znalazł pracownik socjalny, który niezwłocznie powiadomił o tym miejscowe służby. Na miejscu wciąż trwają czynności policyjne.
Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek 6 listopada w godzinach porannych. Jak informuje Interię młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o dwóch zwłokach w jednym z bloków przy ul. Katowickiej.
Zwłoki w mieszkaniu w Poznaniu. Policja ustala przyczyny
- Pracownik socjalny odkrył ciała dwóch osób i wezwał nas na miejsce. Obecnie prowadzimy tam oględziny i sprawdzamy, co doprowadziło do tej sytuacji - przekazała Interii aspirant Kluj.
Pracownik, który jeszcze dzień wcześniej odwiedził 79-latka i jego poruszającego się na wózku inwalidzkim syna, zajmował się nimi od ponad półtora roku. Jak podają lokalne media, policja nigdy dotąd nie interweniowała w ich mieszkaniu.
Na ten moment nie są znane przyczyny śmierci mężczyzn. Policja wciąż sprawdza możliwe scenariusze tego, co wydarzyło się w jednym z poznańskich mieszkań.
- Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora - relacjonowała dla Interii mł. asp. Anna Kluj.
Wkrótce odbędzie się sekcja zwłok mężczyzn, która ustali, czy do ich śmierci przyczyniły się działania osób trzecich.