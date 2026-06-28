W skrócie Kobieta w wieku 47 lat zmarła podczas opalania na własnej posesji w miejscowości Huta w gminie Odolanów.

Po odnalezieniu kobiety przez męża i wezwaniu służb ratunkowych stwierdzono jej zgon, a na ciele widoczne były ślady poparzenia słonecznego i plamy opadowe.

Przyczyna śmierci kobiety pozostaje nieznana do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok, a w tym samym dniu znaleziono ciało innej kobiety na zamkniętym kąpielisku w Chełmie.

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Dramat rozegrał się w niedzielne popołudnie w Hucie w gminie Odolanów (woj. wielkopolskie). Korzystając z letniego słońca, 47-letnia kobieta postanowiła zażyć kąpieli słonecznej na swojej posesji.

Po około godzinie nieobecnością kobiety zaniepokoił się jej mąż. Mężczyzna zauważył ją i sprawdził, czy nadal odpoczywa. Gdy ta nie dawała znaków życia, wezwał na miejsce służby ratunkowe.

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Jak donosi lokalny portal ostrow24.tv, na posesji pojawili się funkcjonariusze Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z Odolanowa, Huty i Ostrowa Wielkopolskiego oraz karetka pogotowia. Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak życia kobiety nie dało się uratować.

Na jej ciele miały być widoczne tzw. plamy opadowe, interpretowane jako jeden z wczesnych objawów śmierci. Kobieta miała również widoczne ślady poparzenia słonecznego.

Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon 47-latki. Na ten moment nie wiadomo jednak, co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Odpowiedź na to pytanie przyniesie dopiero sekcja zwłok.

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Również w niedzielę doszło do innej tragedii wywołanej przez falę upałów. Na terenie zamkniętego kąpieliska w Chełmie przypadkowy przechodzień znalazł ciało kobiety.

Na miejsce zdarzenia został wezwany prokurator. Zmarła miała około 60 lat i najprawdopodobniej przyszła na zamkniętą plażę, aby się opalać.

Na tę chwilę policjanci wykluczają udział osób trzecich. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy.





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