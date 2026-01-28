W skrócie W Studźcach w województwie wielkopolskim doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

W wyniku wypadku zginęła 43-letnia kobieta i jej 8-letnia córka, a półtoraroczne dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Droga wojewódzka nr 193 została całkowicie zablokowana, trwają czynności policyjne pod nadzorem prokuratora.

W miejscowości Studźce w województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła 43-letnia kobieta oraz jej ośmioletnia córka.

Do szpitala trafiło także półtoraroczne dziecko, które podróżowało tym samym autem.

Studźce. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką, nie żyje matka i dziecko

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 8.25 na drodze wojewódzkiej nr 193. Jak poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, samochód osobowy zderzył się czołowo z nadjeżdżającą z przeciwka kierunku ciężarówką.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letnia kierująca osobówką z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką - przekazała rzeczniczka chodzieskiej policji.

Kobieta zginęła na miejscu. Jej ośmioletnia córka oraz półtoraroczny syn zostali przewiezieni do szpitala. - Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia dziewczynki nie udało się uratować. Stan młodszego dziecka nie jest obecnie znany - dodała mł. asp. Przybecka.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zablokowana droga

Na miejscu wypadku trwają czynności prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka nr 193 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pewien czas.

Przyczyny tragedii nie zostały dotąd ustalone. Policja zwraca uwagę, że w chwili zdarzenia panowały niekorzystne warunki drogowe, co mogło mieć wpływ na przebieg wypadku.

