Nie żyją 43-letnia kobieta i jej ośmioletnia córka - to ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło rano w miejscowości Studźce w Wielkopolsce. Samochód, którym kierowała matka, w pewnym momencie zjechał z pasa i czołowo zderzył się z ciężarówką. Do szpitala trafiło półtoraroczne dziecko zmarłej. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Uszkodzona ciężarówka Scania znajduje się poza jezdnią w śniegu, a na drodze obok widoczne są służby ratunkowe, w tym karetka, straż pożarna oraz policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
Tragiczne zderzenie w Wielkopolsce. Zginęły matka i córkakpt. Bartłomiej Braszak/KP PSP w Chodzieżymateriał zewnętrzny

  • W Studźcach w województwie wielkopolskim doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
  • W wyniku wypadku zginęła 43-letnia kobieta i jej 8-letnia córka, a półtoraroczne dziecko zostało przewiezione do szpitala.
  • Droga wojewódzka nr 193 została całkowicie zablokowana, trwają czynności policyjne pod nadzorem prokuratora.
W miejscowości Studźce w województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła 43-letnia kobieta oraz jej ośmioletnia córka. 

Do szpitala trafiło także półtoraroczne dziecko, które podróżowało tym samym autem.

Studźce. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką, nie żyje matka i dziecko

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 8.25 na drodze wojewódzkiej nr 193. Jak poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, samochód osobowy zderzył się czołowo z nadjeżdżającą z przeciwka kierunku ciężarówką.

    - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letnia kierująca osobówką z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką - przekazała rzeczniczka chodzieskiej policji.

    Kobieta zginęła na miejscu. Jej ośmioletnia córka oraz półtoraroczny syn zostali przewiezieni do szpitala. - Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia dziewczynki nie udało się uratować. Stan młodszego dziecka nie jest obecnie znany - dodała mł. asp. Przybecka.

    Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zablokowana droga

    Na miejscu wypadku trwają czynności prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka nr 193 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pewien czas.

    Przyczyny tragedii nie zostały dotąd ustalone. Policja zwraca uwagę, że w chwili zdarzenia panowały niekorzystne warunki drogowe, co mogło mieć wpływ na przebieg wypadku.

