W skrócie W Tarnówce w Wielkopolsce znaleziono zwłoki 13-letniego chłopca przysypanego ziemią.

St. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie poinformował, że wykluczono udział osób trzecich i zdarzenie uznane zostało za nieszczęśliwy wypadek.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności na miejscu ujawnienia zwłok, aby wyjaśnić okoliczności tragedii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

St. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie przekazał Interii, że zgłoszenie w tej sprawie dotarło do funkcjonariuszy w czwartek przed godz. 22.

Na otwartym terenie w okolicach cmentarza w miejscowości Tarnówka znaleziono leżącego 13-latka, który został przysypany ziemią.

Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 13-latek

Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, które stwierdziły zgon chłopca. "Ciało znalazła rodzina, która go szukała. Jest to nieszczęśliwy wypadek" - przekazał st. asp. Pachuc, wskazując, że wykluczony został udział osób trzecich w tragedii.

Jak dodał policjant, na miejscu ujawnienia zwłok funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności, "które mają dać odpowiedź, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia".

Na tym etapie policja nie udziela dalszych informacji w sprawie.

