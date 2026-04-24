Tragedia w Wielkopolsce. Ciało 13-latka było przysypane ziemią

Alicja Krause

Zwłoki 13-latniego chłopca zostały ujawnione w miejscowości Tarnówka w Wielkopolsce - potwierdził Interii st. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Ciało nastolatka było przysypane ziemią. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tragedii.

Radiowóz policyjny z napisem „Policja” na tle mapy satelitarnej z nazwami miejscowości i dróg.
Ciało 13-latka było przysypane ziemią. Chłopiec nie żyje (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • W Tarnówce w Wielkopolsce znaleziono zwłoki 13-letniego chłopca przysypanego ziemią.
  • St. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie poinformował, że wykluczono udział osób trzecich i zdarzenie uznane zostało za nieszczęśliwy wypadek.
  • Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności na miejscu ujawnienia zwłok, aby wyjaśnić okoliczności tragedii.
St. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie przekazał Interii, że zgłoszenie w tej sprawie dotarło do funkcjonariuszy w czwartek przed godz. 22.

Na otwartym terenie w okolicach cmentarza w miejscowości Tarnówka znaleziono leżącego 13-latka, który został przysypany ziemią.

Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 13-latek

Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, które stwierdziły zgon chłopca. "Ciało znalazła rodzina, która go szukała. Jest to nieszczęśliwy wypadek" - przekazał st. asp. Pachuc, wskazując, że wykluczony został udział osób trzecich w tragedii.

Zobacz również:

Prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom w sprawie uprowadzenia 21-letniego Adriana P.
Mazowieckie

Tajemnicze zaginięcie na Mazowszu. "Zwłoki o nieustalonej tożsamości"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Jak dodał policjant, na miejscu ujawnienia zwłok funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności, "które mają dać odpowiedź, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia".

Na tym etapie policja nie udziela dalszych informacji w sprawie.

Zobacz również:

W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zachodniopomorskie

Tragiczny wypadek w Marszewie. Szynobus potrącił dwie nastolatki

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Kotula w ''Gosciu Wydarzeń'': Żył żeby pomagać. Nie było dla niego rzeczy niemożliwychPolsat NewsPolsat News

