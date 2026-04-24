Tragedia w Wielkopolsce. Ciało 13-latka było przysypane ziemią
Zwłoki 13-latniego chłopca zostały ujawnione w miejscowości Tarnówka w Wielkopolsce - potwierdził Interii st. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Ciało nastolatka było przysypane ziemią. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tragedii.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
St. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie przekazał Interii, że zgłoszenie w tej sprawie dotarło do funkcjonariuszy w czwartek przed godz. 22.
Na otwartym terenie w okolicach cmentarza w miejscowości Tarnówka znaleziono leżącego 13-latka, który został przysypany ziemią.
Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 13-latek
Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, które stwierdziły zgon chłopca. "Ciało znalazła rodzina, która go szukała. Jest to nieszczęśliwy wypadek" - przekazał st. asp. Pachuc, wskazując, że wykluczony został udział osób trzecich w tragedii.
Jak dodał policjant, na miejscu ujawnienia zwłok funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności, "które mają dać odpowiedź, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia".
Na tym etapie policja nie udziela dalszych informacji w sprawie.