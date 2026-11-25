Do tragedii doszło w okolicach miejscowości Jasień pod Kościanem. BMW wypadło z drogi, uderzyło w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach.

- O godzinie 1.54 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego. Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów zastano pojazd marki BMW, który wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo - relacjonował na antenie Polsat News kpt. Dawid Kryś z Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Jasień. BMW doszczętnie zniszczone, trzy osoby nie żyją

- W momencie przybycia na miejsce pierwszych zastępów pojazd całkowicie objęty był ogniem. Strażacy przystąpili natychmiast do akcji gaśniczej. Po opanowaniu płomieni niestety stwierdzono, że wewnątrz pojazdu znajdują się trzy ciała - poinformował kpt. Kryś.

Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Jak przekazał strażak, odstąpiono od czynności ratowniczych. Ze względu na odniesione obrażenia stwierdzono zgon trzech osób, które znajdowały się w samochodzie.

Dyżurny wielkopolskiej PSP informował wcześniej PAP, że po ugaszeniu auta we wraku znaleziono zwęglone ciała.

Na miejsce tragedii przybyła prokurator, pod nadzorem której prowadzone będą czynności wyjaśniające.



