W skrócie W jednym z mieszkań w Śremie odnaleziono ciało 36-letniego mężczyzny.

Policja wykluczyła udział osób trzecich i wskazuje na przyczyny naturalne zgonu.

W lokalu obecne było roczne dziecko, które trafiło pod opiekę babci.

Do tragicznego odkrycia doszło w środę około godz. 18:30 w Śremie. W jednym z mieszkań przy ulicy Mickiewicza interweniowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz tamtejsza policja.

Służby przy użyciu sprzętu weszły siłowo do mieszkania, gdzie znaleziono mężczyznę.

Śrem. Tragiczne odkrycie w jednym z mieszkań. Znaleziono ciało 36-latka

- W środku znajdował się 36-letni mężczyzna. Odstąpiliśmy od udzielania pomocy, na jego ciele znajdowały się plamy opadowe - przekazał w rozmowie z portalem Śrem.naszemiasto asp. sztab. Tomasz Szymkowiak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Z kolei oficer prasowa KPP w Śremie podinsp. Ewa Kasińska poinformowała Interię, że przybyły na miejsce biegły sądowy wstępnie wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu.

- Wszystko wskazuje na to, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych - dodała policjantka, nadmieniając, że "zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego". Ciało 36-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych, aby ustalić przyczynę śmierci.

Śrem. W mieszkaniu przebywało roczne dziecko. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny

W mieszkaniu znajdowało się także dziecko. Podinsp. Kasińska przekazała Interii, że ma ono około roku.

Asp. sztab. Tomasz Szymkowiak zaznaczył natomiast w rozmowie z lokalnym portalem, że była to dziewczynka. - Nic się jej nie stało i została przekazana pod opiekę babci - dodał.

Wcześniej roczna dziewczynka została odebrana przez ojca ze żłobka. Maciej Święciechowski z wielkopolskiej policji nadmienił portalowi Śrem.naszemiasto, że interwencję zgłosiła matka zmarłego mężczyzny, ponieważ nie mogła się dodzwonić.

