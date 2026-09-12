Tragedia w Koninie. 88-letnia kobieta wypadła z okna szpitala

Dorota Hilger

Dorota Hilger

88-letnia kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie - potwierdziła lokalna policja. Mimo podjętej na miejscu reanimacji jej życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek. Funkcjonariusze prowadzą w sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Karetka pogotowia ratunkowego z włączonymi niebieskimi światłami zaparkowana przy ulicy
Konin. 88-latka wypadła z okna szpitala. Kobieta nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)Artur Barbarowski East News

W skrócie

  • 88-letnia kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, w wyniku czego zmarła pomimo podjętej reanimacji.
  • Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie, które dotyczy potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci na podstawie artykułu 155 Kodeksu karnego.
  • Szpital, w którym doszło do zdarzenia, nie wydał dotąd oficjalnego stanowiska na temat okoliczności wypadku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek w szpitalu w Koninie (województwo wielkopolskie). Informacja o zdarzeniu trafiła do lokalnych policjantów około godziny 3 nad ranem w nocy z czwartku na piątek.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 88-letnia kobieta wypadła ze szpitalnego okna.

Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu podjęto próbę reanimacji seniorki. Ta zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Zobacz również:

Gorzów Wielkopolski. 31-latka zmarła na komendzie. Została zatrzymana
Lubuskie

Tragedia na komendzie policji. Zmarła zatrzymana 31-letnia kobieta

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Konin. Tragedia w szpitalu, nie żyje 88-letnia kobieta

Na razie nie wiadomo ani w jakich okolicznościach doszło do tragedii, ani jakie są jej przyczyny. Na krótko po zdarzeniu na miejscu pracował prokurator.

Jak przekazała w rozmowie z PAP starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, obecnie funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratury, prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Postępowanie dotyczy art. 155 Kodeksu karnego, czyli potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci 88-latki. Czyn ten jest zagrożony karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Placówka medyczna, w której doszło do wypadku, na razie nie odniosła się do okoliczności zdarzenia.

Zobacz również:

Dolnośląskie: Zamienili zwłoki w zakładzie pogrzebowym (zdj. ilustracyjne)
Dolnośląskie

Skandal w zakładzie pogrzebowym. Zamianę ciał odkrył syn zmarłej

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Mercedes, Tajlandia, lista wpływów. Wiemy, co zarzucają posłowi KO INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze