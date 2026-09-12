W skrócie 88-letnia kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, w wyniku czego zmarła pomimo podjętej reanimacji.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie, które dotyczy potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci na podstawie artykułu 155 Kodeksu karnego.

Szpital, w którym doszło do zdarzenia, nie wydał dotąd oficjalnego stanowiska na temat okoliczności wypadku.

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek w szpitalu w Koninie (województwo wielkopolskie). Informacja o zdarzeniu trafiła do lokalnych policjantów około godziny 3 nad ranem w nocy z czwartku na piątek.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 88-letnia kobieta wypadła ze szpitalnego okna.

Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu podjęto próbę reanimacji seniorki. Ta zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Konin. Tragedia w szpitalu, nie żyje 88-letnia kobieta

Na razie nie wiadomo ani w jakich okolicznościach doszło do tragedii, ani jakie są jej przyczyny. Na krótko po zdarzeniu na miejscu pracował prokurator.

Jak przekazała w rozmowie z PAP starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, obecnie funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratury, prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Postępowanie dotyczy art. 155 Kodeksu karnego, czyli potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci 88-latki. Czyn ten jest zagrożony karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Placówka medyczna, w której doszło do wypadku, na razie nie odniosła się do okoliczności zdarzenia.



