Tragedia w Kępnie. Nie żyje nastolatka z Ukrainy, nowe ustalenia
Nie żyje 14-latka, którą nieprzytomną znaleziono w jednym z mieszkań w Kępnie. Jak dowiedziała się Interia, w związku ze sprawą zatrzymano obywatela Ukrainy. Policja i prokuratura ustalają przebieg zdarzenia.
Policja z Kępna (woj. wielkopolskie) zgłoszenie otrzymała w czwartek około godz. 11. Dotyczyło ono nieprzytomnej nastolatki znalezionej w mieszkaniu na jednym z tamtejszych osiedli.
Przybyli na miejsce ratownicy próbowali reanimować 14-latkę. Niestety, jej życia nie udało się uratować.
Kępno. Nieprzytomna 14-latka znaleziona w mieszkaniu
- 14-latka to obywatelka Ukrainy. Na jej ciele wstępnie nie znaleziono żadnych obrażeń - powiedziała Interii mł. asp. Anita Wylęga, oficer prasowa KPP w Kępnie.
W chwili przyjazdu służb matka dziewczyny przebywała w pracy. Kobiety mieszkały w wynajmowanym lokalu.
Nieprzytomną dziewczynę znalazła właścicielka mieszkania, wcześniej sąsiedzi zgłosili jej, że przelewa się z niego woda - podał Radiu Poznań prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Tragedia w Kępnie. Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
W związku ze zdarzeniem zatrzymano 24-letniego obywatela Ukrainy - przekazała mł. asp. Anita Wylęga. Ciało nastolatki zostało zabezpieczone do sekcji.
Jak podawał "Fakt", na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki.