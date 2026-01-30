Tragedia w Kępnie. Nie żyje nastolatka z Ukrainy, nowe ustalenia

Policja z Kępna (woj. wielkopolskie) zgłoszenie otrzymała w czwartek około godz. 11. Dotyczyło ono nieprzytomnej nastolatki znalezionej w mieszkaniu na jednym z tamtejszych osiedli.

Przybyli na miejsce ratownicy próbowali reanimować 14-latkę. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Kępno. Nieprzytomna 14-latka znaleziona w mieszkaniu

- 14-latka to obywatelka Ukrainy. Na jej ciele wstępnie nie znaleziono żadnych obrażeń - powiedziała Interii mł. asp. Anita Wylęga, oficer prasowa KPP w Kępnie.

W chwili przyjazdu służb matka dziewczyny przebywała w pracy. Kobiety mieszkały w wynajmowanym lokalu.

Nieprzytomną dziewczynę znalazła właścicielka mieszkania, wcześniej sąsiedzi zgłosili jej, że przelewa się z niego woda - podał Radiu Poznań prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Tragedia w Kępnie. Policja zatrzymała obywatela Ukrainy

W związku ze zdarzeniem zatrzymano 24-letniego obywatela Ukrainy - przekazała mł. asp. Anita Wylęga. Ciało nastolatki zostało zabezpieczone do sekcji.

Jak podawał "Fakt", na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki.

Polityczny bój o prezydentów. Kraków i Poznań chcą odwołać włodarzy miast Polsat News