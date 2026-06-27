W skrócie 24-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego zmarł po zasłabnięciu nad zalewem w Jutrosinie, mimo natychmiastowej pomocy świadków oraz służb ratunkowych.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 16.35, na miejscu interweniowały jednostki straży pożarnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i policja.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wysokich temperatur, zalecając nawadnianie, nakrycie głowy i unikanie słońca w najcieplejszych godzinach.

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 16.35. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który zasłabł nad zalewem.

Na miejsce skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rawiczu oraz jednostki OSP z Jutrosina i Rogożewa.

Tragedia podczas upałów. Reanimację rozpoczęli świadkowie

Jeszcze przed przybyciem służb resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzili świadkowie zdarzenia. Po dotarciu na miejsce działania przejęli strażacy, a następnie zespół ratownictwa medycznego.

Pomimo długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon 24-letniego mieszkańca powiatu krotoszyńskiego - przekazał portalowi elka.pl mł. kpt. Rafał Spychalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Na miejscu pracowali również policjanci oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby apelują o ostrożność podczas upałów

Do tragedii doszło w czasie fali upałów, która objęła niemal całą Polskę. W niedzielę w wielu regionach kraju temperatura może sięgnąć nawet 40 st. C.

Służby apelują, aby podczas wysokich temperatur pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, nakryciu głowy oraz ograniczaniu przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.





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