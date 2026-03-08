Tragedia podczas zbioru szyszek. Pracownik zginął, drugi w stanie krytycznym

Maciej Olanicki

59-latek zginął, a 49-latek jest w stanie krytycznym po wywróceniu się ładowarki teleskopowej w Józefowie w Wielkopolsce - przekazała Interii podkom. Barbara Sobieszek z Komendy Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu. Mężczyźni w momencie wypadku znajdowali się w koszu na wysokości 10 metrów. - Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - przekazała podkom. Sobieszek.

Policyjny radiowóz na tle ładowarki teleskopowej
Jeden mężczyzna zginął, a drugi jest w stanie krytycznym po wypadku podczas zbiorów szyszek w Józefowie (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

  • W Józefowie doszło do wypadku podczas zbioru szyszek. Z nieznanych przyczyn przewróciła się ładowarka teleskopowa.
  • Jeden z mężczyzn pracujących w koszu na wysokości 10 metrów zginął na miejscu, drugi jest w stanie krytycznym. Ranny jest także operator ładowarki.
  • Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, a przyczyny zdarzenia są ustalane.
Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Józefowo podczas zbiorów szyszek na terenie leśnym. Z nieznanych przyczyn wykorzystywana do tego ładowarka teleskopowa się przewróciła.

- W godzinach przedpołudniowych, podczas wykonywania prac związanych ze zbiorem szyszek na terenie leśnym w miejscowości Józefowo doszło do poważnego zdarzenia z udziałem ładowarki teleskopowej. Z dotychczas nieustalonych przyczyn doszło do wywrócenia maszyny - przekazała Interii podkom. Barbara Sobieszek z Komendy Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu.

    Tragedia podczas zbioru szyszek. Jeden mężczyzna zginął, drugi jest w stanie krytycznym

    W trakcie prac w koszu ładowarki na wysokości 10 metrów znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 59 i 49 lat. Kolejny 59-latek znajdował się w kabinie pojazdu i obsługiwał ładowarkę.

    - W wyniku zdarzenia jeden z mężczyzn znajdujących się w koszu, 59-latek, poniósł śmierć na miejscu. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych - poinformowała podkom. Sobieszek.

    Tragedia w Józefowie. Pracownik w stanie krytycznym trafił do szpitala w Poznaniu

    Drugi z mężczyzn, którzy znajdowali się w koszu, jest w stanie krytycznym. Został przetransportowany do szpitala w Poznaniu.

    49-latek, który w momencie przewrócenia się ładowarki znajdował się w jej kabinie, również doznał obrażeń. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Nowym Tomyślu.

    - Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na obecnym etapie przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane i będą przedmiotem prowadzonego postępowania - poinformowała rzecznik policji w Nowym Tomyślu.

