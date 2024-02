Ludwików. Trwa walka o życie trzylatka. Tragedia podczas spaceru z dziadkiem

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową - przekazała policjantka, dodając, że dziecko zabrano do konińskiego szpitala.

Policja potwierdziła nam również, że do zaginięcia trzylatka doszło w trakcie spaceru, na który wybrał się z wnuczkiem jego dziadek.

- Dziadek stracił go (chłopca - red.) na moment z oczu, zaczął go szukać, nie odnalazł go sam, potem poinformowano nas o zdarzeniu - zrelacjonowała funkcjonariuszka.