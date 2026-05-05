Tragedia podczas policyjnej interwencji w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach zmarł mężczyzna. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Według relacji podkomisarza Łukasza Paterskiego z komendy w Poznaniu ofiara miała uniemożliwiać pomoc innemu mężczyźnie. Jak dowiedziała się Interia, do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy.

Radiowóz policyjny
Podczas policyjnej interwencji w Poznaniu zmarł mężczyznaKlaudia RadeckaAgencja FORUM

W skrócie

  • W trakcie policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach zmarł mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego.
  • Według informacji policji mężczyzna miał przeszkadzać w udzielaniu pomocy innemu poszkodowanemu.
  • Na miejscu przeprowadzono oględziny, a dokładny przebieg zdarzenia jest wyjaśniany przez służby.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło przed północą w nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Mickiewicza w Poznaniu.

Policjanci zostali wezwani do mężczyzny z rozciętym gardem. Na miejscu poza funkcjonariuszami były również służby medyczne.

Poznań: Śmierć podczas policyjnej interwencji

- W pewnym momencie pojawił się postronny mężczyzna. Przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc poszkodowanemu - mówił w rozmowie z Interią rzecznik komendy w Poznaniu podkomisarz Łukasz Paterski.

Zobacz również:

Zdarzenie na Żoliborzu. Na miejscu pracowały służby
Mazowieckie

Akcja służb w Warszawie. Mężczyzna miał zginąć podczas interwencji

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Policja użyła gazu pieprzowego

Z relacji oficera prasowego wynika, że wywiązała się awantura i wobec agresora funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. - Mężczyzna stracił przytomność. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - przekazał Paterski.

Policjant zaznaczył, że wydarzenia te rozegrały się na ulicy.

Na miejscu przeprowadzono oględziny. Służby wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.

Mężczyzna z raną ciętą został przetransportowany do szpitala.

Zobacz również:

Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego
Łódzkie

Spowodował śmiertelny wypadek. Adwokat "od trumny na kółkach" poszukiwany

Adam Gaafar
Adam Gaafar
"Wydarzenia": Potężny pożar w Gliwicach. Dym było widać z sześćdziesięciu kilometrówPolsat News

Najnowsze