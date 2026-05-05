Tragedia podczas policyjnej interwencji w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna
Podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach zmarł mężczyzna. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Według relacji podkomisarza Łukasza Paterskiego z komendy w Poznaniu ofiara miała uniemożliwiać pomoc innemu mężczyźnie. Jak dowiedziała się Interia, do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy.
Do zdarzenia doszło przed północą w nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Mickiewicza w Poznaniu.
Policjanci zostali wezwani do mężczyzny z rozciętym gardem. Na miejscu poza funkcjonariuszami były również służby medyczne.
Poznań: Śmierć podczas policyjnej interwencji
- W pewnym momencie pojawił się postronny mężczyzna. Przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc poszkodowanemu - mówił w rozmowie z Interią rzecznik komendy w Poznaniu podkomisarz Łukasz Paterski.
Policja użyła gazu pieprzowego
Z relacji oficera prasowego wynika, że wywiązała się awantura i wobec agresora funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. - Mężczyzna stracił przytomność. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - przekazał Paterski.
Policjant zaznaczył, że wydarzenia te rozegrały się na ulicy.
Na miejscu przeprowadzono oględziny. Służby wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.
Mężczyzna z raną ciętą został przetransportowany do szpitala.