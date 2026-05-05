W skrócie W trakcie policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach zmarł mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego.

Według informacji policji mężczyzna miał przeszkadzać w udzielaniu pomocy innemu poszkodowanemu.

Na miejscu przeprowadzono oględziny, a dokładny przebieg zdarzenia jest wyjaśniany przez służby.

Do zdarzenia doszło przed północą w nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Mickiewicza w Poznaniu.

Policjanci zostali wezwani do mężczyzny z rozciętym gardem. Na miejscu poza funkcjonariuszami były również służby medyczne.

Poznań: Śmierć podczas policyjnej interwencji

- W pewnym momencie pojawił się postronny mężczyzna. Przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc poszkodowanemu - mówił w rozmowie z Interią rzecznik komendy w Poznaniu podkomisarz Łukasz Paterski.

Policja użyła gazu pieprzowego

Z relacji oficera prasowego wynika, że wywiązała się awantura i wobec agresora funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. - Mężczyzna stracił przytomność. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - przekazał Paterski.

Policjant zaznaczył, że wydarzenia te rozegrały się na ulicy.

Na miejscu przeprowadzono oględziny. Służby wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.

Mężczyzna z raną ciętą został przetransportowany do szpitala.

