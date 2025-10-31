W skrócie Do tragicznego wypadku doszło nad ranem w Zbąszyniu, gdzie samochód osobowy wjechał pod pociąg InterCity.

Kierowca pojazdu poniósł śmierć na miejscu, natomiast 300 pasażerów pociągu i maszynista nie odnieśli żadnych obrażeń.

Droga prowadząca do Zbąszynia została całkowicie zablokowana, a przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą.

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek nad ranem w Zbąszyniu w woj. wielkopolskim. Kierowca osobowego nissana wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg InterCity relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście.

Jak przekazał Interii mł. kpt. Szymon Maciejewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zgłoszenie dotarło do służb o godz. 3:43. Na miejscu interweniował zastęp PSP z Nowego Tomyśla, a także miejscowy patrol policji z wydziału drogowego.

W akcji wziął udział również patrol Straży Ochrony Kolei oraz Zespół Ratownictwa Medycznego ze Zbąszynia. - Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy samochodu osobowego - powiedział Maciejewski.

W chwili zdarzenia w samochodzie znajdował się jedynie kierowca. Pociągiem podróżowało natomiast około 300 osób. Z informacji przekazanych przez mł. kpt. Maciejewskiego wynika, że pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń, podobnie jak maszynista.

Na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Droga powiatowa, która prowadzi do miasta Zbąszyń, była rano całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.

