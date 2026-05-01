Tragedia na lotnisku w Lesznie. Zginął 39-letni spadochroniarz

Nie żyje 39-letni mężczyzna, który w piątek rano uderzył w ziemię podczas skoku spadochronowego na lotnisku w Lesznie w Wielkopolsce - przekazała Interii podkom. Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Na miejscu obecne są służby, które będą starały się wyjaśnić przyczyny tragicznego wypadku.