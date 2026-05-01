Tragedia na lotnisku w Lesznie. Zginął 39-letni spadochroniarz
Nie żyje 39-letni mężczyzna, który w piątek rano uderzył w ziemię podczas skoku spadochronowego na lotnisku w Lesznie w Wielkopolsce - przekazała Interii podkom. Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Na miejscu obecne są służby, które będą starały się wyjaśnić przyczyny tragicznego wypadku.
Do tragicznego wypadku doszło w piątek po godzinie 11 na lotnisku w Lesznie podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych z wysokości 4 tys. metrów. Jak przekazała Interii rzecznika komendy miejskiej policji w Lesznie jeden ze skoczków podczas lądowania uderzył o ziemię.
- Był to 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego - poinformowała podkom. Monika Żymełka.
Na miejsce wypadku natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Pomimo długotrwałej próby reanimacyjnej podjętej przez wiele zaangażowanych służb, niestety nie udało się uratować życia tego mężczyzny - dodała podkom. Żymełka.
Rzeczniczka policji przekazała, że obecne na miejscu służby będą próbowały ustalić przyczynę wypadku. Wiadomo, że podczas skoku spadochron mężczyzny zdołał się otworzyć.
O incydencie poinformowana została również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.