"Niedawno w Gnieźnie i bliskiej okolicy doszło do wystąpienia trąby powietrznej! Zjawisko wygenerowało liczne szkody wiatrowe w rejonie, a nadsyłane nagrania i szkody, potwierdzają kontakt z ziemią" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych Polscy Łowcy Burz.

Burza z trąbą powietrzną zaczęła się ok. godziny 15. Możliwość wystąpienia tego typu zjawiska potwierdził również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak wynika z relacji świadków, żywioł łamał drzewa i przewracał samochody m.in. busa zaparkowanego przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie.

Niebezpieczny incydent na jeziorze. Dziewczynki utknęły na wyspie

Załamanie pogody doprowadziło również do niebezpiecznego incydentu na jeziorze w Skorzęcinie. Jak informuje "Głos Wielkopolski", cztery dziewczynki utknęły na jednej z wysepek w czasie burzy.

Dziewczynki przypłynęły na wyspę rowerem wodnym. Silny wiatr sprawił jednak, że rower odpłynął od brzegu, w związku z czym nie miały one jak opuścić wysepki. Szybko zareagowały jednak służby ratunkowe, które zjawiły się na miejscu i odholowały dziewczynki bezpiecznie do brzegu. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.

Gwałtowne burze nad Polską. IMGW ostrzega

Jak informuje IMGW, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą w piątek jeszcze wystąpić w niektórych częściach Polski. Front, który pojawił się nad Gnieznem przemieszcza się obecnie w stronę województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą mu towarzyszyć gwałtowne opady deszczu i gradu, a także silny wiatr.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało chwilę po godzinie 16 ostrzeżenie dla woj. kujawsko-pomorskiego. Prognozy wskazują, że burzom może towarzyszyć wiatr do 90 km/h, a także intensywne opady do 50 mm. Służby otrzymały już pierwsze zgłoszenia o szkodach: w powiecie lubieńskim wiatr powalił drzewo, a w Tucholi odnotowano utrudnienia na drogach, które zostały zalane.

