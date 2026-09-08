W skrócie Przez Gorzuchowo w województwie wielkopolskim przeszła trąba powietrzna o bardzo dużej sile.

Według łowcy burz wiatry osiągały prędkość do 220 km/h, co czyni to jedno z najsilniejszych takich zjawisk w Polsce w XXI wieku.

Straż pożarna informuje, że najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie odnotowano powalone drzewa, zerwane linie energetyczne i dachy.

Zdaniem łowcy burz w Gorzuchowie wiatr uszkodził domek holenderski, przesunął ważące półtorej tony jacuzzi i rozrzucił gałęzie drzew na znaczną odległość.

Trąba powietrzna według szacunków przebyła trasę 6,1 km.

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Straż pożarna w Poznaniu przekazała po piątkowym załamaniu pogody, że najbardziej ucierpiała gmina Kłecko (pow. gnieźnieński). Silny wiatr powalił drzewa, zrywał linie energetyczne i dachy.

Pojawiły się doniesienia, że przez region przeszła trąba powietrzna, a jej skutki były najbardziej odczuwalne w miejscowości Gorzuchowo. Do sieci trafiły nagrania potężnych porywów na jednej z posesji.

Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Łowca burz potwierdza

Wystąpienie trąby powietrznej potwierdził także Łukasz Kuliński, łowca burz z woj. wielkopolskiego, który pojawił się na miejscu. W jego opinii w Gorzuchowie wystąpiła trąba powietrzna o sile IF2.

"Porywy wiatru sięgające 200-220 km/h z impetem niszczą położony tam domek holenderski, przenoszą - jak twierdzi świadek - półtoratonowe jacuzzi o około 20 metrów, a gałęzie drzew rozrzucają w odległości 150-180 metrów" - pisze w mediach społecznościowych Kuliński.

Według przekazanych przez niego informacji trąba powietrzna powyrywała drzewa z korzeniami w pobliskim lesie, a chwilę później wkroczyła nad miasto. "Klasyfikacja szkód zakłada siłę IF1/IF1,5 - wiatr sięgał tu 130-180 km/h. To nadal potężna siła, generująca ogromną liczbę szkód" - podkreślił łowca burz.

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Gorzuchowo. Porywy wiatru sięgały 220 km/h, trąba powietrzna pokonała kilka kilometrów

Łącznie, według wyliczeń Kulińskiego, trąba powietrzna pokonała aż 6,1 km. Jest to dystans, który klasyfikuje zjawisko w "zdecydowanie górnej części notowanych dotychczas w Polsce w XXI wieku".

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Kuliński wskazał, że to dopiero drugi w historii sieci POLRAD (sieci radarów meteorologicznych - red.) przypadek trąby powietrznej, który udało się wykryć na żywo na podstawie danych radarowych.



