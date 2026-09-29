W skrócie W Dachowej pod Poznaniem 39-latek potrącił trzy osoby, a jedna z nich, jego 35-letni brat, zmarła w szpitalu.

Policja i prokuratura badają sprawę, uznając zdarzenie za umyślne narażenie życia i zdrowia. Niektórzy uczestnicy zdarzenia byli wcześniej notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na miejscu zabezpieczono kije baseballowe i pałki. Biegły ustalił, że przyczyną śmierci 35-latka były obrażenia po potrąceniu samochodem.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 13:20 w miejscowości Dachowa na ulicy Kapałka.

- Ze zgłoszenia, jakie odebrali policjanci, wynikało, że doszło do potrącenia trzech osób stojących przy aucie marki Mercedes przez 39-letniego kierowcę pojazdu marki Opel Insignia, który odjechał z miejsca zdarzenia - przekazał Interii rzecznik prasowy KWP w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy potrącone osoby zostały przetransportowane do szpitala. Stan jednej z nich określany był jako ciężki.

- Po południu przekazano informację ze szpitala, że najciężej ranny zmarł. Okazało się, że był to 35-latek, brat kierowcy Insignii - zaznaczył rzecznik.

Dachowa pod Poznaniem. Kierowca potrącił trzy osoby, w tym własnego brata

- Część policjantów pracowała na miejscu zdarzenia, inni zajęli się poszukiwaniami kierowcy. Krótko po zdarzeniu udało im się ustalić tożsamość i zatrzymać 39-latka - przekazał Borowiak.

Jak dodał, na miejscu do późnych godzin pracowała grupa śledcza z technikiem kryminalistycznym oraz ekspertami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

- Ponieważ od początku podejrzewaliśmy, że sprawa nie ma charakteru zwykłego wypadku i może mieć charakter kryminalny, do prowadzenia ustaleń skierowano również funkcjonariuszy pionu kryminalnego - zaznaczył rzecznik.

Policjant przekazał, że niektóre osoby biorące udział w tym wydarzeniu były notowane w policyjnych rejestrach za rozboje, a także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na miejscu zabezpieczono kije baseballowe i pałki.

- W związku z tą sprawą grupa śledcza cały czas zbiera informacje i pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności wydarzenia. Bardzo ważne są również motywy działania kierowcy Opla Insignii - zaznaczył rzecznik.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej.

- Wyjaśniane są okoliczności sprawy i odtwarzany jest dokładny przebieg zdarzenia - przekazał portalowi tvn24 Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak dodał prokurator, przeprowadzona została sekcja zwłok 35-latka.

- Biegły wstępnie wskazał, że zgon powiązany jest potrąceniem przez pojazd, świadczą o tym ujawnione obrażenia. Nie stwierdzono innych obrażeń potwierdzających pobicia lub udziału w bójce - zaznaczył Wawrzyniak.



