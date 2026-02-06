O incydencie w kościele pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu poinformował w mediach społecznościowych proboszcz parafii, ks. dr Dariusz Madejczyk. Jak wskazał, do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek.

Kapłan wyjaśnił, że na terenie świątyni doszło do "aktu wandalizmu, wymalowania znaków o charakterze satanistycznym oraz umieszczenia pogróżek". Opublikował też zdjęcia dokonanych zniszczeń.

"Satanistyczne" symbole na murach poznańskiej parafii. Proboszcz zgłosił sprawę na policję

Jak zobaczyć można na fotografiach, sprawcy posługiwali się czarnym sprejem, którym wymalowali na drzwiach i murach kościoła oraz na cokole pobliskiego pomnika Maryi symbole, takie jak odwrócone krzyże, czy trzy szóstki.

Oprócz tego, na jednej ze ścian wypisano groźbę: "Ten kościół spłonie". Proboszcz zapewnił, że sprawa została zgłoszona na policję, choć jak przyznał, nie spodziewa się, że odpowiedzialni za zniszczenia zostaną wykryci.

"(...) niech nas jednak te obrazy pobudzają do modlitwy o mądrość, nawrócenie i zwykłą miłość bliźniego dla nich. Od nienawiści chroń nas Boże!" - napisano w poście na Facebooku parafii.

Służby poszukują sprawców aktu wandalizmu. Niewykluczone dodatkowe zarzuty

Podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu powiedział w rozmowie z Interią, że funkcjonariusze pojawili się na miejscu i przeprowadzili czynności procesowe, w tym oględziny i wykonanie fotografii.

Zabezpieczono również okoliczny monitoring. - Będziemy sprawdzać, czy zapis wizualny zawiera postaci sprawców - zapewnił rzecznik poznańskiej policji.

Jak dodał, przeprowadzona zostanie również konsultacja prawna. Wyjaśnił, że oprócz oczywistego aktu wandalizmu mogło bowiem dojść również do obrazy uczuć religijnych. Podkom. Paterski stwierdził też, że w ostatnim czasie w mieście nie dochodziło do podobnych incydentów.

