Szkoła zabrania noszenia dresów i legginsów. Rodzice oburzeni

Statut Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu dokładnie określa to, jak ubrani powinni być uczniowie podczas zajęć w placówce. W szkole obowiązują mundurki, aby każdy wyglądał "jednolicie, czysto i schludnie". Chłopcy z klas V-VIII mają zakaz noszenia spodni dresowych, a dziewczynki - legginsów. To nie podoba się rodzicom, którzy starają się o zmianę regulaminu szkoły. - Mój syn ma nadwagę. Dla niego najwygodniejsze są spodnie dresowe. Inne go obcierają i powodują rany - mówi jedna z matek.

