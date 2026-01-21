W skrócie 36-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany przez policję przy paczkomacie po kolejnym włamaniu.

Policjanci znaleźli w jego samochodzie trzy paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w Komorznie.

Mężczyzna usłyszał 56 zarzutów za włamania do paczkomatów na terenie czterech województw i grozi mu do 10 lat więzienia.

W środę Komenda Wojewódzka w Poznaniu poinformowała o zatrzymaniu "seryjnego włamywacza", który za cel obrał sobie paczkomaty.

Włamywał się do paczkomatów. Działał w czterech województwach

W ubiegłym tygodniu na jednej z ulic w Trzcinicy kryminalni z Kępna zauważyli mężczyznę, który w środku nocy poruszał się z łomem.

Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Legnicy przy paczkomacie. Mężczyzna w rozmowie przyznał się do włamania do skrytek.

W czasie przeszukania jego samochodu policjanci odnaleźli "trzy oryginalnie zapakowane paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w miejscowości Komorzno, w województwie opolskim".

56 zarzutów za włamania. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia

36-latek przyznał, że tej samej nocy był w tej miejscowości i tam również dokonał włamania.

Policjanci ustalili, że lista przewinień jest znacznie dłuższa. Okazało się, że mężczyzna włamał się łącznie do 56 paczkomatów na terenie czterech województw. Większość z nich była pusta.

36-latek usłyszał 56 zarzutów za usiłowanie i dokonanie włamań. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

