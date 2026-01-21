Szedł do paczkomatu, szczegół zwrócił uwagę policji. 36-latek zatrzymany
Nawet 10 lat więzienia grozi 36-latkowi z Legnicy, który włamywał się do paczkomatów na terenie czterech województw. Mężczyzna został zatrzymany tuż po kolejnym włamaniu. Uwagę mundurowych zwrócił przedmiot, z którym mężczyzna poruszał się w środku nocy.
- 36-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany przez policję przy paczkomacie po kolejnym włamaniu.
- Policjanci znaleźli w jego samochodzie trzy paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w Komorznie.
- Mężczyzna usłyszał 56 zarzutów za włamania do paczkomatów na terenie czterech województw i grozi mu do 10 lat więzienia.
W środę Komenda Wojewódzka w Poznaniu poinformowała o zatrzymaniu "seryjnego włamywacza", który za cel obrał sobie paczkomaty.
Włamywał się do paczkomatów. Działał w czterech województwach
W ubiegłym tygodniu na jednej z ulic w Trzcinicy kryminalni z Kępna zauważyli mężczyznę, który w środku nocy poruszał się z łomem.
Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Legnicy przy paczkomacie. Mężczyzna w rozmowie przyznał się do włamania do skrytek.
W czasie przeszukania jego samochodu policjanci odnaleźli "trzy oryginalnie zapakowane paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w miejscowości Komorzno, w województwie opolskim".
56 zarzutów za włamania. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia
36-latek przyznał, że tej samej nocy był w tej miejscowości i tam również dokonał włamania.
Policjanci ustalili, że lista przewinień jest znacznie dłuższa. Okazało się, że mężczyzna włamał się łącznie do 56 paczkomatów na terenie czterech województw. Większość z nich była pusta.
36-latek usłyszał 56 zarzutów za usiłowanie i dokonanie włamań. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
