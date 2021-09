Szamotuły: Policja i prokuratura badają sprawę śmierci nauczycielki religii

Ciało kobiety został znalezione we wtorek. "Gazeta Wyborcza" poinformowała w środę, że w związku ze sprawą zatrzymany został 20-letni syn kobiety.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział w środę, że ze względu na dobro sprawy na razie nie będzie komentował dotychczasowych ustaleń poczynionych w związku ze śmiercią mieszkanki Szamotuł.



Tajemnicze okoliczności śmierci

Na razie wiadomo, że zwłoki nauczycielki religii ujawniono w jej mieszkaniu. Według nieoficjalnych ustaleń "Wyborczej" we wtorek wieczorem policjanci zauważyli w centrum Szamotuł 20-letniego syna nauczycielki. Mężczyzna miał się dziwnie zachowywać; gdy policjanci chcieli go wylegitymować, zaczął uciekać.



Wbiegł do kamienicy, w której mieszkał z matką, a potem do mieszkania. Tam funkcjonariusze ujawnili zwłoki. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy.

Reklama