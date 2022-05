Strzelanina w miejscowości Gorzewo. Dwóch policjantów rannych

Informację na ten temat potwierdza wielkopolska policja. Jak czytamy w komunikacie, policjanci usiłowali zatrzymać do kontroli dostawczy samochód. Ten jednak nie zatrzymał się, policjanci rozpoczęli więc pościg.

"Kierowca zaczął uciekać, wjechał w polną drogę. W pewnym momencie wysiadł z samochodu, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do policjantów, którzy również odpowiedzieli ogniem" - czytamy w relacji policjantów.

"Jeden z policjantów został ranny w nogę, drugi w brzuch. Trafili do szpitala. Na miejscu są zabezpieczane ślady, zbieramy informacje i ustalamy przebieg całego zdarzenia. O zdarzeniu poinformowaliśmy prokuraturę" - piszą mundurowi.

Napastnik nie żyje

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.50 w miejscowości Gorzewo w gminie Ryczywół - przekazała podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Kobieta potwierdziła informację o śmierci napastnika.