Strażacy walczą z pożarem hali w Wielkopolsce. Obiekt wypełniony zbożem

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Strażacy walczą z potężnym pożarem hali w Cieninie Zabornym koło Słupcy (woj. wielkopolskie). Obiekt wypełniony jest zbożem. Lokalne media przekazały, że na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy pobliskich domów zostali ewakuowani.

Strażacy gaszą duży pożar hali przemysłowej w nocy, silny płomień wydobywa się z dachu budynku, teren otoczony jest ogrodzeniem, wokół panuje zimowa aura.
Pożar hali ze zbożem koło Słupcy w WielkopolsceKP PSP w Słupcy / KW PSP Poznań ; Facebook.commateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali w Cieninie Zabornym koło Słupcy po godz. 19.
  • Na miejscu działa 20 zastępów straży pożarnej, prowadzących akcję gaśniczą z zewnątrz z powodu zagrożenia zawaleniem budynku.
  • Ewakuowano mieszkańców pobliskich domów, nie odnotowano osób poszkodowanych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazali strażacy, zgłoszenie o pożarze otrzymali po godz. 19. Oficer dyżurny KP PSP w Słupcy poinformował PAP, że ogień pojawił się w magazynie zbożowo-paszowym.

W obiekcie nie było ludzi. Jak przekazał lokalny portal Głos Wielkopolski, nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Pożar hali koło Słupcy. Obiekt jest wypełniony zbożem, strażacy walczą z ogniem

Początkowo informowano, że na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej oraz Grupa Operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zobacz również:

W piwnicy budynku doszło do wybuchu
Lubuskie

Wybuch w gorzowskim bloku. Pilna ewakuacja mieszkańców

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Po godz. 22 Głos Wielkopolski, powołując się na straż pożarną, przekazał, że obecnie z szalejącymi płomieniami walczy 20 zastępów. Jak czytamy, zarzewie ognia nie zostało jak na razie zlokalizowane.

    Ze względu na zagrożenie zawaleniem się budynku, strażakom nie udało się wejść do środka i prowadzą działania gaśnicze z zewnątrz. "Ewakuowane zostały osoby mieszkające w pobliżu palącego się obiektu" - przekazał portal.

    Zobacz również:

    Hotel "Chrobry" stanął w płomieniach. Ewakuowano 94 osoby
    Opolskie

    Ogień pojawił się nad ranem. Musieli ewakuować gości z hotelu

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Bryłka w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Powinien to zrobić w sposób bardziej dyplomatycznyPolsat News

    Najnowsze