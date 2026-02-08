Strażacy walczą z pożarem hali w Wielkopolsce. Obiekt wypełniony zbożem

W skrócie Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali w Cieninie Zabornym koło Słupcy po godz. 19.

Na miejscu działa 20 zastępów straży pożarnej, prowadzących akcję gaśniczą z zewnątrz z powodu zagrożenia zawaleniem budynku.

Ewakuowano mieszkańców pobliskich domów, nie odnotowano osób poszkodowanych.

Jak przekazali strażacy, zgłoszenie o pożarze otrzymali po godz. 19. Oficer dyżurny KP PSP w Słupcy poinformował PAP, że ogień pojawił się w magazynie zbożowo-paszowym.

W obiekcie nie było ludzi. Jak przekazał lokalny portal Głos Wielkopolski, nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Pożar hali koło Słupcy. Obiekt jest wypełniony zbożem, strażacy walczą z ogniem

Początkowo informowano, że na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej oraz Grupa Operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po godz. 22 Głos Wielkopolski, powołując się na straż pożarną, przekazał, że obecnie z szalejącymi płomieniami walczy 20 zastępów. Jak czytamy, zarzewie ognia nie zostało jak na razie zlokalizowane.

Ze względu na zagrożenie zawaleniem się budynku, strażakom nie udało się wejść do środka i prowadzą działania gaśnicze z zewnątrz. "Ewakuowane zostały osoby mieszkające w pobliżu palącego się obiektu" - przekazał portal.

