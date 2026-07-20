Stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Został pobity, nic nie pamiętał

Patryk Idziak

Patryk Idziak

60-latek został pobity, bo stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w piątek na przystanku tramwajowym w Poznaniu. Poszkodowany w poważnym stanie trafił do szpitala. Z powodu zaników pamięci mężczyzna początkowo nie był nawet w stanie ustalić, jakim tramwajem jechał.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Poznań, zielony tramwaj linii 14 skręcający na torach wśród drzew, w tle drugi tramwaj na sąsiednim torze.
Mężczyzna pobity za stanięcie w obronie nastolatka z Ukrainy, zdj. ilustracyjneADAM JASTRZEBOWSKI/Polska PressEast News

W skrócie

  • Mężczyzna w wieku około 60 lat został pobity na przystanku tramwajowym w Poznaniu po tym, jak stanął w obronie nastolatka z Ukrainy.
  • W wyniku pobicia mężczyzna doznał poważnych obrażeń oraz zaników pamięci, a całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu.
  • Policja ustala tożsamość sprawców, a żona poszkodowanego zaapelowała o większą odpowiedzialność społeczną pasażerów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Sytuacja trwała dwie-trzy minuty - opisał nam mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Tyle jednak wystarczyło, by z powodu pobicia około 60-letni mężczyzna doznał obrażeń na tyle poważnych, że wystąpiły u niego zaniki pamięci.

W piątek w południe grupa mężczyzn jadących poznańskim tramwajem zaatakowała słownie nastolatka z Ukrainy. Chłopca obrażano i prowokowano, jednak ten nie reagował na zaczepki. Zareagował za to poszkodowany mężczyzna, który zwrócił uwagę agresorom.

Na przystanku tramwajowym na ul. Kurpińskiego jeden ze sprawców kilkukrotnie uderzył 60-latka. - Uderzył tego pana kilkukrotnie z pięści, a następnie uderzał kolanem w okolice klatki piersiowej i głowy - powiedział w rozmowie z Interią mł. insp. Borowiak.

Mężczyzna pobity na przystanku w Poznaniu. Bronił nastolatka z Ukrainy

Po zdarzeniu na przystanku sprawcy i poszkodowany rozeszli się. Dopiero w sobotę pobity mężczyzna wraz ze swoją żoną zgłosił się na policję. Wcześniej wymagał pomocy medycznej w szpitalu.

- Mężczyzna nie pamiętał, jakim tramwajem jechał. Parę godzin zajęło nam ustalenie miejsca. Nasi ludzie zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na którym wyraźnie widać cały incydent - przekazał rzecznik wielkopolskiej policji.

Z ustaleń mundurowych wynika, że na przystanku za poszkodowanym wstawiła się kobieta, dzięki której nie doszło do jeszcze poważniejszych skutków pobicia. Tożsamość sprawców jest ustalana.

Zobacz również:

Podczas badania lekarz odkrył obrażenia na ciele dziewięciomiesięcznego dziecka / zdjęcie ilustracyjne
Świętokrzyskie

Kilkumiesięczny chłopiec miał gorączkę. Po badaniach lekarz zawiadomił policję

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Żona poszkodowanego przekazała mediom oświadczenie

Wielkopolska Telewizja Kablowa opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość, którą miała przesłać żona pobitego mężczyzny. Według niej jej mąż zwrócił uwagę sprawcom, a gdy ci wychodzili z tramwaju, został opluty. "Ten zerwał się i wyskoczył za nimi. Zaczęła się szarpanina" - cytuje WTK.

Po bójce 60-latek miał wsiąść do innego tramwaju i wrócić do domu. "Nie zdążyłam dopytać, w którym tramwaju to się stało. Pół godziny po tej relacji, mąż stracił pamięć. Nic nie pamiętał z tego dnia, ale i z poprzednich lat" - czytamy.

Kobieta napisała do redakcji WTK, aby nagłośnić sprawę i zwrócić uwagę na odpowiedzialność społeczną. "Gdyby w tramwaju wszyscy zareagowali, nie tylko mój mąż, może nie doszłoby do tego pobicia" - stwierdziła.

Zobacz również:

Koniec poszukiwań 24-latki. Policja potwierdza: Kobieta nie żyje. Zdj. ilustracyjne
Dolnośląskie

Tragiczny finał poszukiwań modelki z Wrocławia. 24-latka nie żyje

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Konflikt wewnątrz PiS. Michał Moskal w "Graffiti": Czuję się zaatakowanyPolsat News

Najnowsze