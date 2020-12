52-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 20-letniej Zyty Michalskiej, zabitej w wielkopolskim Mikuszewie (pow. wrzesiński) w 1994 r. - przekazał we wtorek rzecznik wielkopolskiej policji. Sprawę rozwiązali funkcjonariusze policyjnego Archiwum X.

Zdjęcie Zyta Michalska zginęła w Wielkanoc 3 kwietnia 1994 roku /Polsat News

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział, że podejrzany w sprawie zabójstwa - 52-letni dziś Waldemar B. - pochodzi z tej samej gminy, w której mieszkała zabita Zyta Michalska. - W chwili zabójstwa miał 26 lat. Mieszkał kilka wiosek od Mikuszewa. Po zabójstwie założył rodzinę. Pracował w jednej z miejscowych firm. Nigdy nie był notowany, niczym nie zwracał na siebie szczególnej uwagi - opisał Borowiak.

Reklama

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa 20-latki oraz usiłowania gwałtu. Mężczyzna przyznał się do winy. - Złożył wyjaśnienia. Będziemy weryfikować jego wersję zdarzeń przedstawioną podczas przesłuchania - powiedział.

- Wyjaśniamy motyw działania podejrzanego. To jest przedmiot jego wersji zdarzeń i na razie nie jest możliwe, abyśmy przekazali, jakie treści w sprawie zamiaru i motywu złożył podejrzany - dodał prokurator.

Zginęła w Wielkanoc

Zyta Michalska zginęła w Wielkanoc 3 kwietnia 1994 r. Tego dnia 20-latka po raz ostatni była widziana, gdy szła na spacer w stronę lasu. Jej zwłoki znaleziono dzień później w lesie, kilkaset metrów od jej domu w Mikuszewie koło Wrześni. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Śledztwo zostało umorzone w związku z niewykryciem sprawcy.

Na początku października policjanci w imieniu funkcjonariuszy z Archiwum X, którzy zajęli się sprawą zabójstwa, zaapelowali o kontakt wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia z 1994 r. O zatrzymaniu osoby mającej związek z zabójstwem policja powiadomiła w poniedziałek.

- Policjanci, którzy 26 lat temu zajęli się tą sprawą, przeprowadzili dokładne oględziny miejsca, w którym znaleziono ciało. Sprawdzali alibi wytypowanych osób. Przesłuchali także wielu świadków, ale nikt nie przekazał informacji, które mogły pomóc w rozwikłaniu tej sprawy. Po wielu miesiącach śledztwa, w które byli zaangażowani policjanci z Miłosławia, Wrześni i Poznania, sprawa została zakończona. Operacyjnie próbowano jeszcze wpaść na trop zabójcy, ale to się nie udało - opisał Borowiak.

Przełom

Borowiak wskazał, że na początku 2019 r. policjanci z poznańskiego Archiwum X postanowili wrócić do tej sprawy i otrzymali na to zgodę poznańskiej Prokuratury Okręgowej. - Po analizie szczegółów tej sprawy przyjęto, że sprawca musiał wywodzić się z tego środowiska, co ofiara, i dobrze znał teren. Ponownie poddano analizom laboratoryjnym zabezpieczone ślady - wyjaśnił Borowiak.

Policjant podkreślił, że współczesne naukowe metody badań kryminalistycznych 26 lat temu były niemożliwe do zastosowania. - Funkcjonariusze poznańskiego Archiwum X w połowie października br. zwrócili się także do lokalnych mediów. Prosili o przypomnienie sprawy zapomnianego zabójstwa. Po publikacjach odezwało się wiele osób. Ci ludzie, chcąc pomóc, przekazali informacje, które także drobiazgowo przeanalizowano - zaznaczył.

Jak podał Borowiak, prowadzący sprawę kilkanaście dni temu przekazali prokuratorom informacje o osobie, która z dużym prawdopodobieństwem mogła mieć związek ze sprawą zabójstwa Zyty Michalskiej. - Materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania podejrzanego - zaznaczył policjant.

Śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Za zabójstwo grozi od ośmiu lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego więzienia.