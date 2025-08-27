Śmiertelny wypadek w Trzciance. Siedmiolatka potrącona podczas zabawy

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Siedmioletnia dziewczynka zginęła w wyniku potrącenia przez samochód. Do zdarzenia doszło w środę po południu w Trzciance (woj. wielkopolskie). 47-letnia kobieta, kierująca pojazdem, była trzeźwa. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności wypadku.

Tragiczny wypadek. Siedmiolatka potrącona przez samochód (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek. Siedmiolatka potrącona przez samochód (zdj. ilustracyjne)Filip RadwańskiAgencja FORUM

Do tragicznego wypadku doszło w środę około godz. 12.30 w Trzciance (woj. wielkopolskie).

- Poza drogą publiczną, na drodze wjazdowej prowadzącej z ul. Sikorskiego na podwórko kamienicy, 47-letnia mieszkanka powiatu pilskiego, prowadząc auto marki Volkswagen, wyjeżdżając z podwórka, potrąciła siedmioletnią dziewczynkę. Dziecko niestety nie przeżyło - przekazała asp. szt. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Trzcianka. Tragiczny wypadek. Nie żyje siedmiolatka

Asp. szt. Karolina Górzna-Kustra przekazała, że ze wstępnych ustaleń, będących na miejscu policjantów wynika, iż do potrącenia siedmiolatki i doszło w momencie, kiedy dziewczynka bawiła się wraz z innymi dziećmi.

    47-latka, kierująca autem, była trzeźwa. Jak dowiedziała się redakcja "Faktu", kobieta jest mieszkanką powiatu pilskiego. Zatrzymano jej prawo jazdy.

    Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

    Śmiertelny wypadek w woj. wielkopolskim. Jedna osoba nie żyje

    W ostatnich dniach w Wielkopolsce doszło także do innego tragicznego wypadku.

    Na trasie między Milczą a Krzewiną czołowo zderzył się bus z autem osobowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu.

    - Kierowca BMW, podróżujący z Krzewiny w stronę Chodzieży, w trakcie pokonywania zakrętu stracił kontrolę nad swoim samochodem. Wjechał na przeciwny pas drogi, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym busem marki Peugeot. Niestety, w wyniku tego wypadku 49-letnia pasażerka BMW zginęła na miejscu - przekazała Radiu Poznań mł. asp. Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

    Cztery inne osoby, biorące udział w wypadku, zostały przetransportowane do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

    Jak podaje portal tenpoznan.pl, służby zostały powiadomione przez system automatycznego powiadamiania eCall.

