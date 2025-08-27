Do tragicznego wypadku doszło w środę około godz. 12.30 w Trzciance (woj. wielkopolskie).

- Poza drogą publiczną, na drodze wjazdowej prowadzącej z ul. Sikorskiego na podwórko kamienicy, 47-letnia mieszkanka powiatu pilskiego, prowadząc auto marki Volkswagen, wyjeżdżając z podwórka, potrąciła siedmioletnią dziewczynkę. Dziecko niestety nie przeżyło - przekazała asp. szt. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Trzcianka. Tragiczny wypadek. Nie żyje siedmiolatka

Asp. szt. Karolina Górzna-Kustra przekazała, że ze wstępnych ustaleń, będących na miejscu policjantów wynika, iż do potrącenia siedmiolatki i doszło w momencie, kiedy dziewczynka bawiła się wraz z innymi dziećmi.

47-latka, kierująca autem, była trzeźwa. Jak dowiedziała się redakcja "Faktu", kobieta jest mieszkanką powiatu pilskiego. Zatrzymano jej prawo jazdy.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek w woj. wielkopolskim. Jedna osoba nie żyje

W ostatnich dniach w Wielkopolsce doszło także do innego tragicznego wypadku.

Na trasie między Milczą a Krzewiną czołowo zderzył się bus z autem osobowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu.

- Kierowca BMW, podróżujący z Krzewiny w stronę Chodzieży, w trakcie pokonywania zakrętu stracił kontrolę nad swoim samochodem. Wjechał na przeciwny pas drogi, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym busem marki Peugeot. Niestety, w wyniku tego wypadku 49-letnia pasażerka BMW zginęła na miejscu - przekazała Radiu Poznań mł. asp. Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Cztery inne osoby, biorące udział w wypadku, zostały przetransportowane do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Jak podaje portal tenpoznan.pl, służby zostały powiadomione przez system automatycznego powiadamiania eCall.

"Debata polityczna". Podwyżka akcyzy. Kierzek-Koperska o kosztach społecznych i zdrowotnych Polsat News Polityka