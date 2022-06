Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Zginęły dwie osoby

We wtorek w nocy na ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu doszło do zderzenia samochodu osobowego i taksówki. Zginęły dwie osoby. - Do wypadku doszło w wyniku znacznego przekroczenia prędkości jednego z kierowców - dowiedziała się Interia. Z powodu wielogodzinnych prac policji i straży pożarnej nitka tzw. trasy katowickiej w kierunku centrum miasta była zablokowana. Jednak, jak poinformował Interię Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, droga powinna być przejezdna od godz. 8.30.

Zdjęcie W nocy na ul. Krzywoustego w Poznaniu rozpędzone audi uderzyło w tył stojącej w zatoce taksówki skoda. Obaj kierowcy zginęli / Wielkopolska Policja/Twitter / materiały prasowe