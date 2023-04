"Nie karmcie łabędzi chlebem! Chleb dla łabędzi czy kaczek to śmierć!" - rozpoczęli swój wpis w mediach społecznościowych członkowie Fundacji Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie. Post opublikowano z powodu śmierci jednego z łabędzi. Jak się okazało ptak miał prawie trzy kilogramy niestrawionego pieczywa w swoim żołądku.

Skrajnie zatruty łabędź trafił do weterynarza, który nie zdołał go uratować.

Dokarmianie pieczywem ptaków wodnych. Prowadzi do kwasicy żołądka

Działacze organizacji wytłumaczyli we wpisie, że długotrwałe jedzenie pieczywa wpływa negatywnie na ptactwo wodne. "Chleb w czasie trawienia wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ pokarmowy ptaka, prowadząc do biegunek, a także bardzo poważnej choroby - kwasicy żołądka" - napisano.

Fundacja przypomniała, że jest wiosna - w tym okresie łabędzie czy kaczki są w stanie samodzielnie zapewnić sobie pożywienie. Dokarmianie pieczywem ma zabijać wśród ptactwa wodnego "instynktowne poszukiwanie jedzenia".

"Przypomnijcie sobie to zdjęcie gdy znów podkusi podrzucić chlebek" - podkreślono we wpisie, wyjaśniając, że zmarły łabędź wysiadywał jaja. "Samica nie wróci do gniazda. (...) Tegoroczny lęg nie przetrwa" - dodano.