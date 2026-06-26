Słup dymu nad Poznaniem. Autobus stanął w ogniu
Doszczętnie spłonął autobus poznańskiego MPK. Mieszkańcy mogli obserwować rano słup gęstego dymu unoszący się nad miastem. Jak przekazali strażacy, sytuacja jest już opanowana. Nikt nie ucierpiał.
Służby o płonącym przy ul. Serbskiej autobusie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otrzymały w piątek około godz. 7:30.
Poznań. Pożar autobusu MPK
Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia ukazujące pojazd w całości trawiony przez płomienie. Nad Poznaniem zawisł gęsty słup czarnego dymu.
Pasażerowie ewakuowani. Nikt nie ucierpiał
- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie zostali ewakuowani jeszcze przed przyjazdem służb.
Mł. bryg. Kamil Witoszko wyjaśnił, że na razie nie są znane przyczyny pożaru.