Słup dymu nad Poznaniem. Autobus stanął w ogniu

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Doszczętnie spłonął autobus poznańskiego MPK. Mieszkańcy mogli obserwować rano słup gęstego dymu unoszący się nad miastem. Jak przekazali strażacy, sytuacja jest już opanowana. Nikt nie ucierpiał.

Pożar autobusu MPK na skrzyżowaniu w Poznaniu, strażacy gaszą płonący pojazd, unosi się czarny dym.
Pożar autobusu MPK w PoznaniuX/poznan_momentmateriał zewnętrzny

Służby o płonącym przy ul. Serbskiej autobusie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otrzymały w piątek około godz. 7:30.

Poznań. Pożar autobusu MPK

Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia ukazujące pojazd w całości trawiony przez płomienie. Nad Poznaniem zawisł gęsty słup czarnego dymu.

Pasażerowie ewakuowani. Nikt nie ucierpiał

- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie zostali ewakuowani jeszcze przed przyjazdem służb.

Mł. bryg. Kamil Witoszko wyjaśnił, że na razie nie są znane przyczyny pożaru.

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