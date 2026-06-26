Służby o płonącym przy ul. Serbskiej autobusie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otrzymały w piątek około godz. 7:30.

Poznań. Pożar autobusu MPK

Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia ukazujące pojazd w całości trawiony przez płomienie. Nad Poznaniem zawisł gęsty słup czarnego dymu.

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Pasażerowie ewakuowani. Nikt nie ucierpiał

- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie zostali ewakuowani jeszcze przed przyjazdem służb.

Mł. bryg. Kamil Witoszko wyjaśnił, że na razie nie są znane przyczyny pożaru.





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