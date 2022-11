Skazano go za zoofilię. Próbował zabrać kota do domu

Oprac.: Aleksandra Cieślik WIADOMOŚCI LOKALNE

Skazany na pół roku więzienia za czyny zoofilskie próbował zabrać do domu kota. Ukrył go w reklamówce - poinformowała w czwartek Anna Małecka ze stowarzyszenia Help Animals w Kaliszu. Obrońców zwierząt zawiadomili mieszkańcy wsi, którzy obawiają się tragedii.

Zdjęcie Mężczyzna próbował "przemycić" kota w reklamówce / Reporter z East Newsa, Stanisław Bielski / Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals /