W skrócie Doszło do wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Czerwonaku, gdzie samochód osobowy uderzył w bok pociągu.

W wyniku zdarzenia kierowca samochodu został przewieziony do szpitala, a podróżująca z nim kobieta nie odniosła obrażeń; żadnemu z 130 pasażerów pociągu nic się nie stało.

Tego samego dnia w Błoniu pod Warszawą samochód zepsuł się na przejeździe kolejowym i uderzyły w niego dwa pociągi, ewakuowano łącznie 600 osób, a pożar objął samochód oraz lokomotywę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Czerwonak niedaleko Poznania, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Peugeot 27-latek nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i uderzył w bok pociągu - powiedziała w rozmowie z Interią mł. asp. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Był przytomny. Wraz z nim pojazdem podróżowała kobieta, która nie została ranna w zdarzeniu.

Czerwonak. Wypadek na przejeździe kolejowym

Jak poinformowała funkcjonariuszka, pociągiem podróżowało łącznie 130 osób. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.

- Do wypadku doszło na trasie Poznań Główny - Wągrowiec, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym oznaczonym znakiem stop - wskazała policjantka.

Ruch na tej trasie jest w tym momencie wstrzymany. O utrudnieniach poinformowały wcześniej także Koleje Wielkopolskie. To drugie zderzenie samochodu osobowego z pociągiem na przejeździe kolejowym, do którego doszło w niedzielę.

Wypadek w Błoniu. Kierowca nie zdążył zepchnąć auta

Wcześniej tego samego dnia doszło do groźnego wypadku w miejscowości Błonie. Na przejeździe kolejowym zepsuł się tam samochód osobowy. Kierowca nie zdążył zepchnąć go z torów.

- W samochód uderzył pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciw. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Zarówno kierowca samochodu, jak i obaj maszyniści byli trzeźwi. Z obu pociągów ewakuowano łącznie 600 osób. Po wypadku na odcinku Ożarów - Błonie ruch kolejowy został wstrzymany.

"Polityczny WF": Minister kultury i wiązanka przekleństw INTERIA.PL