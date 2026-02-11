Sąsiedzi zabrali głos po makabrycznym odkryciu w Poznaniu. "Pełno listów"

- Myśmy mówili: "Pani, ja myślę, że on tam nie żyje w środku, bo tych listów tyle. Ale nikt nie wchodził" - komentują w rozmowie z mediami sąsiedzi 86-latka, którego ciało odkryto w jednym z mieszkań w Poznaniu. Możliwe, że zwłoki mężczyzny znajdowały się tam nawet przez cztery lata. - Tu jest bardziej pytanie o relacje międzyludzkie i tak zwaną może znieczulicę - mówi Dorota Wesołowska, rzeczniczka Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle bloków mieszkalnych z placem zabaw na pierwszym planie, otoczone zielenią, widoczne wysokie budynki z typową architekturą miejską, część balkonów pomalowana na żółto.
Sąsiedzi odnieśli się do sprawy zwłok znalezionych w jednym z mieszkań na poznańskim osiedlu Bolesława Śmiałegomateriał zewnętrzny

"Fakt" dotarł do mieszkańców bloku, w którym odkryto zmumifikowane zwłoki 86-letniego mężczyzny.

Osoby te tłumaczą, że nie zauważyły nieobecności mężczyzny. Okazuje się jednak, że ignorowały m.in. to, że z jego skrzynki pocztowej wysypywała się nieodebrana korespondencja.

Poznań. Zwłoki 86-latka w bloku. "Nikt nie wchodził"

- My tu się nie znamy. Tylko dzień dobry, do widzenia. Ci, co kiedyś byli, pierwsi, to się znamy, a tak to nie. Chociaż myśmy z sąsiadami mówili: "Pani, ja myślę, że on tam nie żyje w środku, bo tych listów tyle". Ale nikt nie wchodził. I nic nie było czuć - powiedziała "Faktowi" jedna z sąsiadek.

    - Ta skrzynka... No pełno. Wszystko wylatywało. Pełno listów. No ale co mnie to interesuje? No nie ma kogoś i ok - dodała z kolei inna z napotkanych klatce schodowej osób.

    - To był jakiś człowiek, tu mi sąsiad mówił, który jeździł ciągle na wycieczki, ciągle gdzieś - tłumaczyła kobieta.

    Zwłoki w Poznaniu. Przez cztery lata nikt nie zauważył

    Ciało 86-latka zostało odnalezione w jednym z mieszkań w bloku na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu.

    Służby powiadomił komornik, który chciał dokonać zajęcia na poczet nieopłaconych rachunków.

      Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszom udało się otworzyć drzwi do lokalu. Na miejscu znaleziono zwłoki starszego mężczyzny, które znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu.

      - Wiele wskazuje na to, że ciało leżało w tym lokalu od dłuższego czasu, prawdopodobnie nawet od kilku lat - wskazał podkom. Paterski.

      - Mężczyzna nie utrzymywał kontaktu z sąsiadami. Spółdzielnia również się nie interesowała, ponieważ czynsz był regularnie opłacany poprzez stałe zlecenia bankowe - tłumaczył policjant.

      Spółdzielnia zwraca uwagę na "znieczulicę"

      Poznańska policja przekazała we wtorek, że szczątki mężczyzny mogły znajdować się w mieszkaniu nawet od 2022 r.

      Według Doroty Wesołowskiej, rzeczniczki prasowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tragedia jest symptomem głębszego problemu społecznego.

      - Tu jest bardziej pytanie o relacje międzyludzkie i tak zwaną może znieczulicę i brak zainteresowania sąsiadami. Jestem z pokolenia, kiedy sąsiadów się znało. Dbajmy o te relacje. Ta sytuacja pokazuje, że to jest niezwykle istotne - powiedziała Wesołowska w rozmowie z tabloidem.

