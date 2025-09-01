Tragedia rozegrała się w Helenowie Pierwszym, w gminie Kramsk, nieopodal Konina. Jak poinformował na antenie Polsat News st. kpt. Sebastian Andrzejewski z konińskiej straży pożarnej, zgłoszenie zdarzenia wpłynęło o 22:18.

Rzeczniczka konińskiej policji asp. Sylwia Król przekazała w rozmowie z Interią, że o sytuacji poinformował mąż 32-latki. - Dyżurny konińskiej policji otrzymał z WCPR (Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego) informacje od zgłaszającego męża i ojca poszkodowanych, że na terenie posesji w rejonie szamba znajdują się niepokojące ślady, a jego żona i dwie córki zniknęły - powiedziała.

Tragedia pod Koninem. Nie żyje matka i dwie córki

Po tym jak na miejsce dotarły służby, 32-letnia kobieta oraz jedna z dziewczynek zostały już wyciągnięte ze zbiornika. Dwie osoby udzielały im pomocy. - Wskazano, że w środku znajduje się jeszcze jedna dziewczynka - przekazał st. kpt. Andrzejewski.

Strażacy wydobyli ze zbiornika drugą dziewczynkę. Niestety, wkrótce okazało się, że zarówno matka jak i córki nie wykazują funkcji życiowych. - Lekarz stwierdził zgon kobiety, natomiast dziewczynki zostały przetransportowane do szpitala w Koninie - przekazał rzecznik konińskiej straży pożarnej.

Ostatecznie życia dzieci nie udało się uratować.

W sprawie trwa policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratury. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego 32-latka i jej dzieci znalazły się w szambie.

