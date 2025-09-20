Roczny chłopiec wpadł do studzienki. Dramatyczna akcja ratunkowa
Dramatyczna akcja ratunkowa, przeprowadzona na działkach w Środzie Wielkopolskiej ,uratowała życie rocznego chłopca. Ten wpadł do studzienki i utknął trzy metry poniżej gruntu. Strażacy wyciągnęli chłopca, którzy został przetransportowany do szpitala.
W sobotę TVP Poznań poinformowała o dramatycznej akcji ratunkowej przeprowadzonej w Środzie w Wielkopolskiej, w której uczestniczyło kilka zastępów straży pożarnej.
W rozmowie z Interią st. sierz. Adrianna Karaszewska-Nowak z KPP w Środzie Wielkopolskiej przekazała, że służby o zdarzeniu poinformowane zostały około godz. 16.
Na miejscu byli opiekunowie, którzy wezwali pomoc.
Strażacy usiłowali wyciągnąć ze studzienki znajdującej się na ogródkach działkowych rocznego chłopca. Ten utknął trzy metry poniżej gruntu.
- Przystąpiliśmy do ewakuowania dziecka ze studzienki i udzieliliśmy niezbędnej pierwszej pomocy - przekazał polstnews.pl asp. Paweł Gawarecki, KP PSP w Środzie Wielkopolskiej.
- Chłopiec wyziębiony, ale przytomny został przetransportowany do szpitala przy ul. Wrzoska w Poznaniu - przekazała z kolei policjantka.
