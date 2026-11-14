W skrócie Policja w Obornikach odzyskała siedem owczarków belgijskich, które zostały skradzione ze schroniska dla zwierząt.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży zwierząt i grozi mu teraz kara pozbawienia wolności w wymiarze od trzech miesięcy do pięciu lat.

Psy trafiły do schroniska po interwencji służb, które zabezpieczyły je w busie podczas działań związanych ze sprawą pożaru kampera w Połajewicach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Historia siedmiu owczarków belgijskich rozpoczęła się w październiku w miejscowości Połajewice w Wielkopolsce. W wyniku wybuchu gazu doszło tam do pożaru kampera należącego do mieszkanki Warszawy.

Po kilku godzinach poszukiwań kobieta została znaleziona martwa w pobliskim lesie.

Niedaleko miejsca tragedii policjanci namierzyli również busa, który należał do partnera zmarłej kobiety. Do pojazdu przywiązane łańcuchami były cztery psy rasy owczarek belgijski. Funkcjonariusze zdecydowali się otworzyć pojazd i wejść do środka. Wewnątrz znaleźli kolejne trzy psy tej samej rasy oraz środki odurzające.

Na miejsce wezwano urzędników oraz pracowników organizacji OTOZ Animals. Zabrali oni zwierzęta i przekazali do schroniska w Obornikach. Właściciel psów usłyszał natomiast zarzuty, w tym również dotyczące znęcania się nad zwierzętami.

Oborniki. Mężczyzna ukradł siedem psów ze schroniska

Na tym jednak historia się nie skończyła. Niedługo później do schroniska nocą wszedł nieznany sprawca, który ukradł wszystkie siedem owczarków belgijskich.

O zdarzeniu poinformowane zostały służby, które natychmiast rozpoczęły działania mające na celu odnalezienie i odzyskanie skradzionych psów. Poszukiwania trwały kilka dni i zakończyły się sukcesem. Funkcjonariusze odnaleźli zwierzęta i przekazali je z powrotem do schroniska w Obornikach.

Policja zatrzymała również mężczyznę podejrzanego o zabranie zwierząt ze schroniska, który usłyszał już zarzuty kradzieży. Za czyn ten grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.



