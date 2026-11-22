W skrócie Funkcjonariusze policji w Złotowie zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który wraz z 36-letnią kobietą przewoził trzymiesięczne niemowlę w bagażniku samochodu.

Oboje nie posiadali uprawnień do prowadzenia pojazdów, a mężczyzna miał ponadto orzeczony sądowy dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Policja przypomina, że przewożenie dzieci w bagażniku lub miejscach nieprzystosowanych do transportu osób jest niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla życia.

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Komenda Powiatowa Policji w Złotowie poinformowała o nieodpowiedzialnym zachowaniu dorosłych, opiekujących się trzymiesięcznym dzieckiem.

Policjanci z Jastrowia przeprowadzili czynności wobec dwóch osób - 36-letniej kobiety i 46-letniego mężczyzny, którzy w swoim samochodzie w lekkomyślny sposób przewozili trzymiesięczne dziecko, transportowane w bagażniku.

Przewozili dziecko w bagażniku. 46-latek zatrzymany

"Niemowlę przewożono w miejscu, które nie jest przeznaczone do transportu pasażerów. Takie zachowanie stworzyło poważne zagrożene dla życia i zdrowia dziecka" - wskazano w komunikacie.

Funkcjonariusze ustalili, że para zamieniała na miejscu kierowcy, choć żadne z nich nie miało do tego uprawnień. Wobec 46-latka orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a 36-letnia kobieta nie miała prawa jazdy. Mężczyzna został zatrzymany, stanie przed sądem.

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Policjanci przypomnieli, że dziecko musi być przewożone w foteliku (który widać na zdjęciu) i w miejscu przeznaczonym do przewozu pasażerów.

"Nie wolno przewozić dzieci w bagażniku, na kolanach ani w miejscach nieprzystosowanych do przewozu osób. Niedopuszczalne jest również kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień czy lekceważenie orzeczonych przez sąd zakazów" - zaznaczono.



