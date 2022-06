Polska Jarosław Kaczyński w Toruniu: "Żyliśmy w kraju okradanym na potęgę"

- My jesteśmy partią, która dba o ojczyznę, o rodzinę, o patriotyzmu i o tradycję. Na tym chcemy opierać nasze działania. Myślę, że na tym chcą opierać działania także wszyscy Polacy - powiedział premier w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Koła (woj. wielkopolskie).

Przypomniał, że w tym mieście nie jest pierwszy raz. - Rzeczywiście z panem starostą z panami posłami rozmawialiśmy wiele razy o potrzebach powiatu kolskiego i waszego miasta, powiatów ościennych. I muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że ta ziemia, taka gospodarna, pięknie zagospodarowana rozwija się coraz lepiej, że to, co było zmorą lat poprzednich - wysokie bezrobocie, wyjazdy za chlebem, że dzisiaj to już przechodzi do przeszłości - powiedział premier Morawiecki.

Zaznaczył, że często na takich spotkaniach podchodzą do niego ludzie i mówią, że wrócili z Irlandii, z Anglii, z Francji na stałe. "I wiecie co, szanowni państwo, to jest dla mnie naprawdę najlepsza nagroda, jakiej mogę się spodziewać. I dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście tacy pozytywnie nastawieni do tego co, się dzieje wokół nas pomimo trudnych czasów" - powiedział szef rządu.

Premier Morawiecki: Podstawą wszystkiego jest bezpieczeństwo

Morawiecki mówiąc o potrzebnych obecnie wydatkach państwa wymienił m.in. wydatki na obronę. - Porównajcie sobie, łatwo to znaleźć w internecie, ile wydawali na obronę nasi poprzednicy, a ile my wydajemy na obronę. To jest przepaść - zaznaczył premier. Dodał, że jest tak dlatego, że obecny rząd wie, "że podstawą wszystkiego jest bezpieczeństwo". - Nie chcemy wpaść w ruską niewolę - zapewnił.

- My nie odbieramy telefonów od tych, którzy próbują nami zarządzać, pomiatać, tylko jesteśmy suwerennym państwem i bezpieczeństwo jest naszą absolutnie kluczową postawą, jest naszym priorytetem, jest naszym założeniem, i to też pochodzi z uzdrowionego systemu finansów publicznych, uzdrowionego budżetu państwa polskiego - zaznaczył.

Kończąc wystąpienie wyraził dumę z bycia Polakiem. - Razem, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, wbrew wszystkim różnym siłom zewnętrznym, wewnętrznym - wierzymy w Polskę, wierzymy w to, że Polska może być silnym, wielkim, rozwiniętym, dostatnim krajem. I tak właśnie będzie - powiedział zwracając się do mieszkańców Koła.