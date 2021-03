Premier Mateusz Morawiecki odwiedził rodziców pięcioraczków

W piątek premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do rodziny z Wielkopolski, która w styczniu doczekała się pięcioraczków - czterech dziewczynek i chłopca. "Taka rodzina to wielkie szczęście i jeszcze większe wyzwanie" - napisał szef rządu mediach społecznościowych, dołączając do postu zdjęcie z rodzicami maluchów.

Reklama

"Taka rodzina to wielkie szczęście i jeszcze większe wyzwanie. Dumnym rodzicom poznańskich pięcioraczków pogratulowałem Laury, Klary, Anastazji, Wiktorii i (rodzynka) Maksymiliana, i przekazałem kluczyki do rodzinnego auta. Oby było nas, Polaków, coraz więcej!" - napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku. Premier oznaczył swój post frazą "pod wrażeniem".

Pięcioraczki z Gniezna

Reklama

Cztery dziewczynki i jeden chłopiec przyszli na świat w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu 17 stycznia. Urodziły się w 29. tygodniu ciąży. W poród zaangażowanych było łącznie 30 pracowników szpitala. Waga urodzeniowa dzieci wynosiła od 680 do 1180 gramów. Był to trzeci przypadek narodzin pięcioraczków w historii poznańskiej kliniki.

Rodzice dzieci są mieszkańcami Gniezna. Rzeczniczka gnieźnieńskiego magistratu Anna Dzionek poinformowała w styczniu, że to pierwsza w historii miasta rodzina z pięcioraczkami.

Prawdopodobieństwo? 1:50 mln

Według statystyk szansa na to, że kobieta urodzi pięcioraczki wynosi 1 do 50 mln przypadków. Poprzednie dwa porody pięcioraczków w poznańskiej klinice miały miejsce w 2006 i w 2007 roku.