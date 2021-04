Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otwiera nowy kierunek - informuje "Głos Wielkopolski". Będzie nim groznawstwo, a pierwsze zajęcia odbędą się już w roku akademickim 2021/2022. Kierunek ma być idealnym wyborem dla pasjonatów gier wideo.

Decyzję o otworzeniu kierunku ogłosił w mediach społecznościowych Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, który wcześnie prowadził także studia filmoznawcze.

"To jedyny taki kierunek w Polsce, powstały z myślą o Was i Waszych zainteresowaniach, a także z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, kompleksowo kształcący w zakresie gier cyfrowych" - napisano we wpisie instytutu na Facebooku.

Połączenie nauk humanistycznych i technicznych

Groznawstwo, wedle opisu zawartego na stronie kierunku, ma być dobrym wyborem dla osób interesujących się grami wideo oraz m.in. wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością czy technologiami cyfrowymi. Nauka ma łączyć aspekty humanistyczne (z naciskiem na m.in. znajomość filmu i literatury) z wiedzą techniczną.



Na pierwszym semestrze mają się odbywać zajęcia z takich przedmiotów jak globalna historia gier komputerowych, analiza gier wideo oraz podstawy scenariopisarstwa gier.

Jaka praca po groznawstwie?

"Program studiów został zaplanowany z myślą o zawodach, w których będziecie mogli się realizować po ukończeniu studiów" - można przeczytać na stronie kierunku. Praktyczne i teoretyczne zajęcia mają dać później absolwentom możliwość znalezienia pracy na rynku medialnym lub np. znaleźć zatrudnienia w firmach działających w branży wydarzeń transmedialnych (przy przeglądach, konwentach itp.).

Studenci groznawstwa po ukończeniu studiów mogliby według zapewnień uczelni odnaleźć się także m.in. w pracy w studiach deweloperskich czy instytucjach publicznych i kulturalnych działających na polu biznesu cyfrowego.

Nieduży nabór

Pierwsza tura rekrutacji na UAM rozpocznie się pod koniec czerwca bieżącego roku. W tym etapie absolwenci szkół będą mogli składać dokumenty między 28 czerwca a 9 lipca. Na pierwszy rok groznawstwa ma zostać przyjętych maksymalnie 30 osób.