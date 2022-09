Poznań zmienia rozkład jazdy tramwajów. Szczegóły podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Poznań. ZTM zmienia rozkład jazdy tramwajów

- Podczas prac remontowych prowadzonych na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, jak również tych, które spowodowały wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Fredry i Mielżyńskiego, przykładamy jeszcze większą wagę do wnikliwego monitoringu funkcjonowania transportu - zaznaczył dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski.

- Zdajemy sobie sprawę, że brak możliwości przejazdu tramwajem z mostu Teatralnego w kierunku placu Cyryla Ratajskiego z uwagi na modernizację węzła przy Okrąglaku stanowi dużą uciążliwość - dodał.

Wskazał także, że ZTM dokłada starań, "aby minimalizować skalę niedogodności dla pasażerów i wykorzystujemy każdą okazję, żeby ułatwiać podróżnym przemieszczanie się po mieście".

Poznański magistrat poinformował, że zmiany, które zostaną wprowadzone 1 i 3 października mają ułatwić wjazd do centrum Poznania oraz poprawić komunikację między odległymi od siebie dzielnicami. Zmiany te - jak podkreślono - są wynikiem obserwacji ZTM oraz wsłuchania się w głosy pasażerów, a także rad osiedli.

"Ponadto układ tras wprowadzany 1 października został przygotowany w taki sposób, by zbliżające się wyłączenie tzw. Trasy Kórnickiej nie powodowało już konieczności zmiany przebiegu tras w całym mieście, a jedynie tych, które łączą obecnie os. Lecha z Kórnicką" - wskazano.

Poznań. Zmiany w kursowaniu tramwajów

Magistrat podał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, będzie można dojechać tramwajem linii numer 98 w rejon placu Ratajskiego. Tramwaj będzie miał także wydłużoną trasę w rejonie Śródki - dojedzie do pętli Zawady. Pomiędzy pl. Ratajskiego a pl. Wielkopolskim składy będą jeździć po jednym torze, natomiast pomiędzy pl. Wielkopolskim a Zawadami - po dwóch, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem linii wahadłowej. Tramwaj pojedzie wydłużoną trasą od poniedziałku 3 października.

"Drugą ważną i oczekiwaną przez pasażerów zmianą będzie skierowanie tramwaju numer 12 z pętli Starołęka PKM przez Rataje i centrum do pętli Połabska. Dzięki temu możliwy będzie bezpośredni dojazd z Rataj lub Winograd do centrum od strony ulicy Królowej Jadwigi. Poprowadzenie 'dwunastki' na Winogrady spowoduje, że zawieszona zostanie linia nr 4, na której tramwaje kursują obecnie na trasie Połabska-Ogrody. Warto także pamiętać o możliwości dojazdu z przystanku Żniwna do ronda Rataje z przesiadką w rejonie mostu Dworcowego - na linie nr 3 oraz 10, a następnie linie nr 6 i 18" - podano.

Magistrat poinformował również, że z uwagi na zmianę trasy linii nr 12, na której tramwaje od 1 października nie będą kursowały na Grunwaldzie, zostanie zwiększona częstotliwość przejazdów "szóstki", która będzie jeździć dwa razy częściej we wszystkich dniach tygodnia. Zwiększona zostanie też częstotliwość kursowania na linii nr 13, a ponieważ trasy funkcjonujących częściej linii nr 6 i 13 w rejonie Rataj częściowo pokrywają się z przebiegiem linii nr 8, zostanie ona od 1 października zawieszona.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w kursowaniu linii tramwajowych od października można znaleźć na stronach poznańskiego ZTM i MPK.