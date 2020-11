Poznań: Radni z PiS i KO w jednym klubie

Dwaj radni miejscy z klubów PiS i KO przeszli do powstałego we wtorek (10 listopada) nowego klubu w poznańskiej radzie miasta. Rajcy nowej grupy nazwali ją Wspólny Poznań. Powstanie klubu nie wpłynęło znacząco na układ sił w radzie miasta.

Zdjęcie Poznań: Dwaj miejscy radni PiS i KO przechodzą do nowego klubu, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Są wśród nas osoby o różnych światopoglądach, od liberalnych, lewicowych po konserwatywne. Pracę w radzie miasta traktujemy jako zaszczyt i zobowiązanie względem mieszkańców" - napisali o sobie w komunikacie członkowie Wspólnego Poznania dodając, że postanowili założyć nowy klub radnych, aby skuteczniej realizować zobowiązania wobec wyborców.

Nowy klub liczy sześć osób i jest trzecią siłą w poznańskiej radzie miasta. Utworzyło go czworo do tej pory niezrzeszonych radnych, do których dołączyli przedstawiciele klubów PiS i KO - Łukasz Kapustka i Przemysław Polcyn. Przewodniczącym Wspólnego Poznania został Polcyn, a Kapustka wraz z Dorotą Bonk-Hammermeister jego wiceprzewodniczącymi.

Powstanie Wspólnego Poznania oznacza, że obecnie klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania liczy 20 radnych, a klub Prawa i Sprawiedliwości ośmioro.

Radny Łukasz Kapustka ocenił, że utworzenie nowego klubu to większe zagrożenie dla mającej większość w radzie Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że dotychczasowy układ sił wykluczał dyskusje, a wiele osób ma być niezadowolonych z tego, iż rada miasta "stała się swego rodzaju maszynką do głosowania uchwał prezydenckich".

- Do tej pory nie było alternatywy - mieliśmy podział na PiS i KO, i każdy mógł bać się zrobić ten pierwszy krok. Teraz taka alternatywa jest. Jeżeli będą radni z jednej i drugiej strony, którzy chcieliby do nas dołączyć, działać na rzecz mieszkańców w oderwaniu od polityki ogólnokrajowej, to serdecznie zapraszamy - powiedział.

Członkowie nowego klubu zadeklarowali, że przyświecają im takie wartości jak niezależność, różnorodność światopoglądowa, kreatywność czy "nieskrępowana partyjnymi interesami debata".

- Chcemy, by rada miasta znów stała się miejscem debaty i dialogu, dzięki którym będzie można wspólnie znajdować najlepsze rozwiązania dla mieszkańców i dla rozwoju Poznania - napisali członkowie Wspólnego Poznania.

Radni nowego klubu zadeklarowali, że w swojej działalności chcą skupić się m.in. na ochronie środowiska, rozwoju demokracji lokalnej, zrównoważonej mobilności, pozyskiwaniu pieniędzy dla Poznania i wspieraniu mieszkańców w sprawach edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej.