Poznań: Policja poszukuje małżeństwa z dzieckiem

Policjanci z poznańskiego Grunwaldu prowadzą poszukiwania małżeństwa z dzieckiem.

Zdjęcie Trwają poszukiwania małżeństwa z dzieckiem /Policja

Rodzina ostatni raz widziana była w poniedziałek (9 listopada) około godziny 14 na ul. Jutrzenka w Poznaniu, gdzie spotkała się z bliskimi. Następnie cała odjechała w nieznanym kierunku i do dnia dzisiejszego nie nawiązała z nikim kontaktu.

Reklama

Zaginieni to: 39-letni Maciej Górka, ok. 174 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, jego małżonka 37-letnia Daria Górka, ok. 164 cm wzrostu, normalna budowa ciała, włosy czarne, długie do pasa i dziewięcioletni Eryk Górka, ok. 134 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy blond, krótko przystrzyżone.

Jak informuje policja, pojazd którym mogą się poruszać to Chrysler Town Country o nr rej. POS9GJ7, rok produkcji 2005, koloru błękitnego, wersja amerykańska.

Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionych prosimy o kontakt z policjantami pod całodobowymi nr tel. 47 77 121 11 lub 112 - apeluje policja.