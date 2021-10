W poniedziałek podpis pod porozumieniem intencyjnym w tej sprawie złożyli przedstawiciele władz Poznania, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN i spółek Aquanet Laboratorium i Aquanet SA.

Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss podkreślił, że porozumienie pozwoli oszacować, jaka jest rzeczywista skala zakażeń w Poznaniu.



- Przysłuży się także naukowcom, którzy dzięki dostępowi do próbek będą mogli dokładniej zbadać warianty koronawirusa - dodał.



Będą sprawdzać

Poznański magistrat zaznaczył, że firmy Grupy Aquanet i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN mają niezbędne doświadczenie w pobieraniu próbek i badaniu ich pod kątem zawartości RNA wirusa - prowadzą badania w tym zakresie od lipca 2020 r. Dlatego miasto podejmie z nimi współpracę w monitorowaniu ścieków komunalnych. Pozwoli to sprawdzić, ile jest w nich kopii RNA wirusa, a co za tym idzie - ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19.



- Byliśmy jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, który zaczął prowadzić tego typu badania już podczas pierwszych fal pandemii - wskazał prezes zarządu Aquanet SA Paweł Chudziński.



Dodał, że od czerwca 2020 r. opracowana przez analityków z Aquanet Laboratorium metoda została z powodzeniem wprowadzona w życie w ramach stałego monitoringu systemu kanalizacyjnego w aglomeracji poznańskiej.



Poznański magistrat podał, że "wyniki badań naukowców jednoznacznie wskazują, że istnieje związek między stwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia liczbą zakażeń a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach. W większości analizowanych punktów monitoringowych obserwuje się obecnie ich większe ilości niż można by wnioskować z liczby raportowanych przypadków zakażeń w Poznaniu".



"Pozwoli to określić warianty bardziej zakaźne"

- Taka sytuacja może wskazywać na większe ryzyko zakażenia i choroby, niż wynikałoby to z oficjalnych komunikatów na temat liczby zarażonych - ze względu na większą liczbę osób, które przechodzą zakażenie bezobjawowo - wskazano.



Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w ramach współpracy uzupełni badania obecności wirusa w ściekach o sekwencjonowanie jego genomu. Pozwoli to określić warianty, które mogą być bardziej zjadliwe lub zakaźne.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że minionej doby potwierdzono w kraju 1537 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zmarły trzy osoby z COVID-19. W Wielkopolsce potwierdzono 68 nowych przypadków zakażenia.

Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski poinformował w poniedziałek, że w Poznaniu w pełni zaszczepionych się 67,4 proc. mieszkańców. Dodał, że co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło blisko 90 proc. osób, które skończyły 70 lat.

"Niemal we wszystkich pozostałych grupach wiekowych również jest to ponad 76 proc. Trzeba jednak pamiętać, że osoby zaszczepione nadal mogą przenosić wirusa i zakażać innych" - zaznaczył Solarski.