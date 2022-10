- Niestety ostatniej doby odnotowano dwie ofiary tlenku węgla. W piątek również miało miejsce zdarzenie z tlenkiem węgla z ofiarą śmiertelną - poinformował Kierzkowski. Zwrócił uwagę, że do zatruć dochodzi, mimo dodatnich temperatur powietrza.

W sobotę do obu śmiertelnych wypadków zatrucia czadem doszło w Poznaniu. Zmarła kobieta w wieku 68 lat i mężczyzna w wieku 74 lat. Natomiast w piątek tragedia wydarzyła się w woj. kujawsko-pomorskim, w miejscowości Dąbrówka. Ofiarą tlenku węgla był mężczyzna w wieku 64 lat.

Od początku tego miesiąca straż pożarna interweniowała w 141 zdarzeniach z tlenkiem węgla. 52 osoby zostały podtrute, a cztery poniosły śmierć.

Tlenek węgla to silnie trujący gaz

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu, uniemożliwiając prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi.

Zatrucie czadem może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów, a nawet śmierć. Przyczyną wydobywania się tlenku węgla mogą być niesprawne palniki lub piecyki gazowe, niedrożne przewody kominowe, czy nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja pomieszczeń.