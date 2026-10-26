Poznań: Ciało mężczyzny na przejściu dla pieszych. Zatrzymano Ukraińca

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Na przejściu dla pieszych w Poznaniu znaleziono ciało mężczyzny z ranami w okolicach szyi i klatki piersiowej - przekazała w rozmowie z Interią podkom. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji. W sprawie zatrzymano już 48-letniego Ukraińca, który może mieć związek ze sprawą. Policja na razie nie wyklucza żadnych scenariuszy.

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Policyjny radiowóz
Poznań, Plewiska. Ciało mężczyzny na przejściu dla pieszych. Zatrzymano Ukraińca (zdj. ilustracyjne)Polsat News

W skrócie

  • Ciało mężczyzny z ranami w okolicach szyi i klatki piersiowej odnaleziono w poniedziałek rano na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Trzebińskiej i Sycowskiej w Poznaniu.
  • Policjanci zatrzymali w podpoznańskich Plewiskach 48-letniego obywatela Ukrainy, który może mieć związek ze śmiercią około 50-letniego mężczyzny.
  • Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności śledcze pod nadzorem prokuratora, a w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego mężczyzny.
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Informacja o znalezieniu ciała ok. 50-letniego mężczyzny na skrzyżowaniu ulic Trzebińskiej i Sycowskiej w Poznaniu trafiła do policjantów po godz. 8 rano w poniedziałek.

- Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny z ranami w okolicach szyi i klatki piersiowej, który leżał na przejściu dla pieszych. Ze względu na charakter zgłoszenia na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego - przekazała w rozmowie z Interią podkom. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Poznań. Ciało mężczyzny na przejściu dla pieszych, zatrzymano Ukraińca

Jak wyjaśniła funkcjonariuszka policji, mimo szybkiego przyjazdu karetki i podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować. - Na razie nie udało się ustalić tożsamości denata - dodała.

- Już kilka chwil po zdarzeniu policjantom udało się zatrzymać 48-letniego Ukraińca, który może mieć związek ze sprawą. Do zatrzymania doszło w podpoznańskiej miejscowości Plewiska - powiedziała.

Po godz. 12 na miejscu znalezienia ciała cały czas trwała akcja służb z udziałem funkcjonariuszy z Pionu Kryminalnego, technika śledczego i prokuratora. - Na ten moment nie wykluczamy żadnej hipotezy - podkreśliła podkom. Klój.

W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego 50-latka. Jej dokładna data na razie nie została jeszcze wyznaczona.

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