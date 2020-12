Poznań: Akcja pomocy dla 12-osobowej rodziny, która ucierpiała w pożarze

Ubrania, środki czystości oraz elementy wyposażenia i sprzęt komputerowy są zbierane na pomoc dla 12-osobowej rodziny z Poznania. W ostatnich dniach w ich mieszkaniu w centrum miasta wybuchł pożar.

O pomoc dla poszkodowanych zaapelowała Rada Osiedla Stare Miasto. Pożar w kamienicy przy ul. Kościuszki miał miejsce w nocy z czwartku na piątek.

"Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale rodzina z palącego się w nocy mieszkania uciekała w tym co miała na sobie i niewiele więcej im pozostało. Całkowitemu zniszczeniu uległa kuchnia, łazienka i przedpokój. To co nie spłonęło, przeszło smrodem spalenizny" - poinformowali organizatorzy zbiórki.

Poszkodowanym udzielono doraźnej pomocy i zapewniono im kwaterunek. Rodzina, rodzice i dziesięcioro dzieci, potrzebują jednak wsparcia.

"Do dnia pożaru cała rodzina świetnie funkcjonowała, jednak obecna sytuacja ich przerosła. Chcemy pomóc naszym sąsiadom i prosimy was o to samo. Dzięki pracownikom MOPR bezpośrednio skontaktowaliśmy się z rodziną i organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych obecnie rzeczy" - podała Rada Osiedla Stare Miasto.

Organizatorzy akcji pomocy poinformowali, że wśród potrzebnych rzeczy są m.in. pościele, ręczniki, zimowe ubrania i chemia domowa.

"Ponieważ kuchnia i łazienka są zdewastowane, przydadzą się także artykuły wyposażenia. My sądzimy, że nowe zabawki i książki też będą mile widziane. Potrzebny jest także sprzęt komputerowy dla uczniów" - podali organizatorzy akcji.

Jak podkreślono, potrzebne są rzeczy, które nie są zużyte lub zniszczone.



Więcej informacji na temat możliwości wsparcia poszkodowanej rodziny można znaleźć w mediach społecznościowych, na stronie Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu.