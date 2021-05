26-letnia kobieta, która zabiła nożem kuchennym swoją trzyletnią córkę, przyznała się do winy. Śledczym tłumaczyła, że zabiła dziecko, próbując popełnić tzw. rozszerzone samobójstwo. Grozi jej nawet dożywocie.

Zdjęcie Policja zatrzymała matkę dziewczynki / Polsatnews.pl

We wtorek przed godz. 11 policja otrzymała informację o możliwym ugodzeniu dziecka nożem w jednym z mieszkań na poznańskim Grunwaldzie. Trzyletnia dziewczynka została przewieziona do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu, gdzie zmarła w czasie operacji. Dziecko miało głęboką ranę kłutą serca. Policjanci zatrzymali 26-letnią matkę dziewczynki.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że 26-letniej Magdalenie C. przedstawiono zarzut zabójstwa swojej trzyletniej córki. - Kobieta przyznała się do winy - powiedział.

"Nie była w stanie targnąć się na swoje życie"

W środę przed południem zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. - Wstępne ustalenia co do przyczyny zgonu stanowiły podstawę do postawienia zarzutu - zaznaczył prokurator. Dodał, że kobieta zadała córce trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Wcześniej 26-latka próbowała dusić dziecko.

Kobieta złożyła obszerne wyjaśnienia, opisując przebieg zdarzenia. - Twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo, a że nie chciała zostawiać dziecka samego, to najpierw zabiła dziecko, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie - opisał prokurator.

Po zranieniu córki kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła.

Będzie wniosek o badanie poczytalności

Prokurator Wawrzyniak podkreślił, że śledczy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie 26-latki i przeprowadzenie sądowo-psychiatrycznego badania poczytalności podejrzanej.

Za zabójstwo 26-latce grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu lat, 25 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.