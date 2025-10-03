Pożar ślusarni w Wielkopolsce. W akcji kilkanaście zastępów

Mł. asp. Martin Halaszk przekazał, że służby otrzymały informację o pożarze w Czeluścinie (woj. wielkopolskie) tuż przed godz. 10:30.

Ze zgłoszenia wynikało, że płonie hala o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych, w której znajdują się niebezpieczne rozpuszczalniki. W związku z tym apelowano, by okoliczni mieszkańcy nie otwierali okien.

Pożar zakładu ślusarskiego. Na miejscu kilkanaście jednostek

Po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek okazało się jednak, że płonie inny budynek - zakład ślusarski o powierzchni około 400 m kw. Nie potwierdzono również, by w środku znajdowały się niebezpieczne rozpuszczalniki.

Rzecznik KW PSP w Poznaniu przekazał, że w związku z tym część sił i środków, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego, wycofano z dyspozycji.

Pożar w Czeluścinie. Płonie zakład ślusarski

- Pożar opanowano w około pół godziny. Na miejscu pracuje obecnie 16 jednostek straży pożarnej. Strażakom udało się obronić sąsiednie budynki - poinformował mł. asp. Martin Halaszk.

Dodał, że w zakładzie produkcyjnym znajdowało się siedem osób, wszystkie ewakuowały się przed przyjazdem strażaków.

- Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w zdarzeniu - przekazał.

